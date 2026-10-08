Les Golden State Valkyries battent un record historique dans le sport féminin : plus de 100 millions générés sur la saison !

Les Golden State Valkyries continuent de battre des records, y compris en dehors des parquets. Selon les informations publiées mercredi 7 octobre par le média économique américain Sportico, la franchise de San Francisco a dépassé les 100 millions de dollars de revenus sur la seule saison régulière 2026. Aucune équipe féminine de sport professionnel n'avait encore atteint ce seuil.

Cette performance intervient alors que Golden State dispute seulement sa deuxième saison en WNBA. En 2025, pour ses débuts dans la ligue, le club avait déjà généré 78 millions de dollars de revenus, soit 48 % de plus que l'Indiana Fever, deuxième franchise du championnat dans ce domaine. En un an, ses recettes ont donc progressé d'au moins 28 %.

Plus de 12 000 abonnés et 47 matchs consécutifs à guichets fermés

Le succès commercial des Valkyries repose notamment sur une affluence exceptionnelle. Depuis leur arrivée en WNBA, elles ont disputé 47 rencontres consécutives à guichets fermés au Chase Center, la salle qu'elles partagent avec les Golden State Warriors. Chaque rencontre attire 18 064 spectateurs, une référence dans le championnat féminin nord-américain.

La franchise a également dépassé les 12 000 abonnements pour la saison 2026, au point de suspendre leur commercialisation. Certaines places au bord du terrain se vendent jusqu'à 1 500 dollars par match.

Les partenariats constituent l'autre pilier de ce développement. Golden State compte désormais plus de 40 partenaires commerciaux, parmi lesquels JPMorgan Chase, Rakuten, Sephora et United Airlines. Le club a aussi développé des accords spécifiques, comme celui conclu avec Athleta pour les tenues portées en dehors des terrains.

Pour accompagner cette croissance, les Valkyries ont augmenté leurs effectifs administratifs de 40 % en un an, avec notamment un doublement de leur département marketing.

Une franchise valorisée jusqu'à un milliard de dollars

Les résultats économiques se reflètent dans la valorisation du club. Sportico l'estimait à 850 millions de dollars en mai 2026, contre 500 millions un an auparavant. CNBC a même avancé une valorisation d'un milliard de dollars, ce qui ferait des Valkyries la franchise féminine la plus chère du monde.

À titre de comparaison, Joe Lacob et Peter Guber, également propriétaires des Warriors, avaient obtenu cette nouvelle franchise WNBA contre un droit d'entrée de 50 millions de dollars en 2023.

La progression est donc considérable, même si ces montants correspondent à des estimations de valorisation et non à des bénéfices réalisés par le club.

Gabby Williams et les Valkyries peuvent encore augmenter leurs revenus

La réussite économique accompagne également les performances sportives. Avec un bilan de 32 victoires pour 12 défaites, les Valkyries ont terminé la saison régulière 2026 à la deuxième place du classement WNBA.

L'équipe entraînée par Natalie Nakase, qui compte dans ses rangs les Françaises Gabby Williams, Janelle Salaün et Aminata Gueye, a ensuite éliminé les Dallas Wings au premier tour des playoffs. Elle mène désormais 2-0 face aux Las Vegas Aces en demi-finale, après deux succès à domicile.

Selon Sportico, une qualification pour les Finals pourrait porter les revenus bruts de la franchise au-delà de 130 millions de dollars, avant redistribution d'une partie des recettes de billetterie des playoffs à la ligue.

En attendant de connaître l'issue de leur saison sportive, les Valkyries disposent déjà d'un modèle économique inédit dans le basket féminin.