Le tirage au sort du 3e tour de la Coupe de France, le HTV en grand chanceux déjà qualifié pour les 1/8e !

Alors que le deuxième tour de la Coupe de France n'est même pas encore terminé, avec trois affiches qui doivent encore se dérouler d'ici le dimanche 1er novembre, le tirage au sort du troisième tour (ou des 1/16e de finale) a été effectué mercredi soir au siège de la FFBB.

Ce troisième tour se jouera avec une vraie particularité : un nombre impair de concurrents. Puisque l'AS Monaco a disparu de la circulation, et n'a jamais été remplacée sur le plateau, 63 équipes prétendaient à la succession de la Roca Team au palmarès du Trophée Robert-Busnel.

Un nombre impair, qui impliquait forcément une équipe exempte à un moment donné, et c'est tombé sur ce tour, qui concerne 15 clubs.

Quinze équipes étaient donc alignées au tirage au sort, pour sept affiches, ce qui suppose donc un qualifié d'office pour les 1/8e de finale. Et le destin a souri à Hyères-Toulon : sans adversaire, le HTV (demi-finaliste en 2026) est d'ores et déjà assuré de rejoindre les sept quarts de finaliste, hors Monaco, de la Betclic ÉLITE 2025/26 au tour suivant.

Il y aura minima deux équipes de NM1 au milieu des gros puisque le hasard a placé quatre des cinq pensionnaires de NM1 entre eux, en attendant de savoir si Toulouse créé l'exploit contre Limoges.

Le tirage au sort du 3e tour de la Coupe de France :

Blois (Elite 2) - Denain (Elite 2)

Challans (NM1) - Alliance Sport Alsace (Elite 2) ou Nancy (Betclic Elite)

Antibes (Elite 2, +7) - Pau-Lacq-Orthez (Betclic Elite)

Besançon (NM1) - Berck (NM1)

SCABB ou Dijon (Betclic ÉLITE) - Toulouse (NM1) ou Limoges (Betclic ÉLITE)

Boulogne (NM1) - Rennes (NM1)

Poitiers (Elite 2) - Caen (Elite 2)

À noter que Challans partira avec 7 ou 14 points d'avance face à l'ASA ou au SLUC. Et que la cinquième affiche peut être inversée : si Toulouse terrasse le CSP, le club de NM1 recevra automatiquement.

#CDFBasket - Le tirage du 3e tour est déjà connu !



Le tirage complet à retrouver ici ⤵️https://t.co/d7oiUYEo2l pic.twitter.com/sKRoFE6IA0 — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) 7 octobre 2026

Les équipes déjà qualifiées pour les 1/8e de finale :