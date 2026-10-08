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Le tirage au sort du 3e tour de la Coupe de France, le HTV en grand chanceux déjà qualifié pour les 1/8e !

Le tirage au sort du troisième tour de la Coupe de France masculine a été effectué. Avec une équipe exempte : Hyères-Toulon, directement qualifié pour les 1/8e de finale !
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Résumé
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Le tirage au sort du 3e tour de la Coupe de France, le HTV en grand chanceux déjà qualifié pour les 1/8e !
Le HTV est exempt du 3e tour de la Coupe de France
Crédit photo : Sébastien Grasset
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Alors que le deuxième tour de la Coupe de France n'est même pas encore terminé, avec trois affiches qui doivent encore se dérouler d'ici le dimanche 1er novembre, le tirage au sort du troisième tour (ou des 1/16e de finale) a été effectué mercredi soir au siège de la FFBB.

Coupe de France Masculine - 2e tour
01/11/2026
ASA Alliance Sport Alsace
- -
NAN Nancy
05/10/2026
BOU Boulogne-sur-Mer
65 57
STB Le Havre
06/10/2026
ANT Antibes
80 78
ROA Roanne
HTV Hyères-Toulon
81 68
FOS Fos Provence
LYO LyonSO
73 77
BES Besançon
TAR Tarbes-Lourdes
69 109
PAU Pau-Lacq-Orthez
BLO Blois
100 84
TOU Tours
CHA Challans
107 96
BOU Boulazac
POI Poitiers
80 70
ORL Orléans
REN Rennes
79 70
FOU Pays de Fougères
ANG Angers
77 79
CAE Caen
BER Berck Rang du Fliers
74 68
ORC Orchies
DEN Denain
106 81
BCM Gravelines
13/10/2026
SCA SCABB
- -
JDA Dijon
TOU Toulouse
- -
CSP Limoges

Ce troisième tour se jouera avec une vraie particularité : un nombre impair de concurrents. Puisque l'AS Monaco a disparu de la circulation, et n'a jamais été remplacée sur le plateau, 63 équipes prétendaient à la succession de la Roca Team au palmarès du Trophée Robert-Busnel.

Un nombre impair, qui impliquait forcément une équipe exempte à un moment donné, et c'est tombé sur ce tour, qui concerne 15 clubs.

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Quinze équipes étaient donc alignées au tirage au sort, pour sept affiches, ce qui suppose donc un qualifié d'office pour les 1/8e de finale. Et le destin a souri à Hyères-Toulon : sans adversaire, le HTV (demi-finaliste en 2026) est d'ores et déjà assuré de rejoindre les sept quarts de finaliste, hors Monaco, de la Betclic ÉLITE 2025/26 au tour suivant.

Il y aura minima deux équipes de NM1 au milieu des gros puisque le hasard a placé quatre des cinq pensionnaires de NM1 entre eux, en attendant de savoir si Toulouse créé l'exploit contre Limoges.

Le tirage au sort du 3e tour de la Coupe de France :

  • Blois (Elite 2) - Denain (Elite 2)

  • Challans (NM1) - Alliance Sport Alsace (Elite 2) ou Nancy (Betclic Elite)

  • Antibes (Elite 2, +7) - Pau-Lacq-Orthez (Betclic Elite)

  • Besançon (NM1) - Berck (NM1)

  • SCABB ou Dijon (Betclic ÉLITE) - Toulouse (NM1) ou Limoges (Betclic ÉLITE)

  • Boulogne (NM1) - Rennes (NM1)

  • Poitiers (Elite 2) - Caen (Elite 2)

À noter que Challans partira avec 7 ou 14 points d'avance face à l'ASA ou au SLUC. Et que la cinquième affiche peut être inversée : si Toulouse terrasse le CSP, le club de NM1 recevra automatiquement.

Les équipes déjà qualifiées pour les 1/8e de finale :

  • Paris Basketball

  • Nanterre 92

  • ASVEL

  • Cholet Basket

  • Le Mans Sarthe Basket

  • JL Bourg

  • SIG Strasbourg

  • Hyères-Toulon

Blois
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Dijon
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Limoges
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Nancy
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Caen
Caen
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Poitiers
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Challans
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Rennes
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Besançon
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Denain
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Toulouse
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SCABB
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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