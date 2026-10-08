"J'aimerais trop" : Victor Wembanyama manifeste son soutien au mouvement des lycéens

Scolarisé au lycée Joliot-Curie de Nanterre entre 2018 et 2021, Victor Wembanyama a obtenu son bac avec mention, et un an d'avance, alors qu'il avait passé toute la saison au contact de l'équipe professionnelle de Nanterre, parfois en déplacement en EuroCup en pleine semaine.

Lui avait "un aménagement parfait"

Évidemment, l'ancien prodige de la JSF n'avait pas traversé une scolarité typique, avec énormément d'aménagements dans son emploi du temps. Alors rookie des Spurs, il avait d'ailleurs rendu hommage à son ex-proviseure, Barbara Martin, en février 2024 lors d'une conférence de presse à Toronto.

"Elle travaillait main dans la main avec le centre de formation, notamment Mike Bur. Ce n'est pas vraiment dans la culture en France d'associer l'école et le sport. Mais ce qu'elle nous a permis de faire à l'époque, c'était presque du jamais-vu. Elle a grandement facilité mes années de lycée, surtout ma terminale où j'étais déjà souvent en déplacement avec l'équipe professionnelle alors que j'avais le bac à la fin de l'année. Elle a mis en place des cours particuliers, des heures supplémentaires et un aménagement parfait. C'était un gros effort de sa part, du jamais-vu en France."

Les lycéens veulent plus de moyens pour l'Éducation Nationale

Un dispositif exceptionnel, bien loin du quotidien des lycéens français, qui se mobilisent depuis la fin du mois de septembre afin de réclamer des moyens humains et matériels supplémentaires pour l'Éducation Nationale.

Ils dénoncent notamment des classes surchargées, un manque de professeurs, un emploi du temps épuisant, l'état dégradé de certains bâtiments ou l'iniquité de Parcours Sup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur.

Ces deux dernières semaines, les manifestations lycéennes font les gros titres de l'actualité en France. Et un étudiant a invité Victor Wembanyama, traditionnellement engagé sur les questions sociales, via Instagram à venir manifester avec eux.

"J'aimerais trop", a répondu le capitaine de l'équipe de France, actant ainsi son soutien à la cause lycéenne.

La réponse de Wemby à un lycéen

Après Teddy Riner

Il n'est pas le seul sportif tricolore à s'exprimer. Si l'athlète Jimmy Gressier a lui clamé "ne pas comprendre qu'on manifeste parce qu'une journée de 8 heures à 18 heures serait devenue insupportable", le judoka Teddy Riner a soutenu les revendications des lycéens, dans un message vu plus d'un million de fois sur X.

"Il y a quelques semaines, dans un lycée professionnel, j'ai rencontré des jeunes qui travaillent dur pour apprendre un métier. Ils veulent réussir. Ils méritent qu'on les encourage et qu'on protège leurs efforts. Je pense à eux. Je pense aussi aux enseignants et aux personnels qui les accompagnent chaque jour, et qui doivent pouvoir travailler sans avoir peur", a notamment écrit le champion olympique.