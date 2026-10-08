"Génial pour le basket français" : Paris Basketball - ASVEL, les prémices d'une "grosse rivalité" amenée à durer

La Betclic ELITE tient son nouveau « choc des monstres », si l'on en croit les publications récentes sur les réseaux sociaux. Après la disparition de l'AS Monaco du monde professionnel, la LNB n'a pas tardé à trouver son nouveau duel au sommet : le Paris Basketball, champion de France 2025, face à l'ASVEL, club 20 fois titré et désormais entraîné par la légende Tony Parker.

Si leur première opposition dans cette configuration comptait néanmoins pour l'EuroLeague, et non le championnat de France, celle-ci a tenu toutes ses attentes. Un scénario renversant a vu les Villeurbannais s'imposer sur le fil (96-98) malgré le record de points en Coupe d'Europe de Nadir Hifi (30 points) et les 57 combinés avec Tyson Etienne. Un match qui fera date pour lancer véritablement ce mano-à-mano, que les deux formations ne cherchent plus à cacher.

Tony Parker : « On a besoin de ça dans le sport »

En conférence de presse d'après-match, Tony Parker ne cachait pas sa satisfaction face à l'émergence de cette nouvelle confrontation au sommet. "Forcément, ça va être une grosse rivalité, parce qu'on va les jouer beaucoup, déjà. Ca va être le club que l'on jouera peut-être le plus du championnat français et d'EuroLeague. Minimum quatre fois, et peut-être cinq voire six si on les rejoue en Coupe ou à la Leaders Cup. Donc forcément ça va créer une rivalité, et je trouve ça génial pour le basket. On a besoin de ça dans le sport. On le voit dans le football américain, le baseball : les rivalités, c'est ce que les gens ont envie de voir. Et je pense qu'on n'a pas déçu les fans sur ce premier match. Un match de grande classe."

Joueur avant d'embrasser la carrière d'entraîneur, ce nouveau duel a ramené l'ancien meneur des San Antonio Spurs à quelques moments marquants de compétition. "Les Lakers, Kobe, Shaq. Avec Miami qu'on a joué coup sur coup en Finales NBA. Le derby texan aussi, avec les Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki."

Avant de retransposer à ce qui le concerne désormais : "Non c'est important pour le sport. Et ça va être une rivalité saine. Je le répète depuis le début de saison : j'ai énormément de respect pour Paris. Le projet, tout ce qu'ils ont construit, c'est magnifique, c'est génial pour le basket français. Alors pourvu que ça dure !"

Maxime Lefèvre : « C'est bien que l'ASVEL soit bonne pour le basket français »

Du côté parisien, la déception prévalait logiquement après ce revers concédé dans les ultimes secondes. Forcément moins prolixe après la défaite, l'entraîneur du Paris Basketball, Maxime Lefèvre, s'est montré lucide sur l'impact positif de cette opposition pour le championnat national.

"On sait que c'est une des meilleures équipes du championnat de France, une des meilleures équipes françaises. Pour moi, quand on joue en EuroLeague, c'est juste un adversaire comme les autres. Mais c'est bien que l'ASVEL soit bonne pour le basket français, c'est sûr. Juste si s'ils avaient marqué trois points de moins ce soir, ce serait mieux", sourit-il amèrement après la rencontre.

Respect mutuel mais volonté réelle de prendre l'ascendant sur l'autre : ce premier chapitre en EuroLeague a posé les bases d'une opposition prometteuse entre les deux géants hexagonaux. Les prochains rendez-vous de la saison s'annoncent d'ores et déjà intenses.

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