Placé sous contrôle judiciaire et mis en examen, Romuald Yernaux peut continuer d'entraîner les Flammes Carolo

Interpellé dans la journée de mardi, puis placé en garde à vue dans la foulée, Romuald Yernaux (50 ans) a été libéré ce jeudi 8 octobre dans la matinée et placé sous contrôle judiciaire, a appris l'Ardennais auprès de son avocat, Me Xavier Medeau.

Soupçonné d'escroquerie aux prestations sociales

L'entraîneur de Charleville-Mézières a ainsi été mis en examen pour escroquerie aux prestations sociales. Ce qu'il nie formellement.

"Il conteste totalement les faits"

Figure emblématique des Flammes Carolo, le club de sa ville natale qu'il a hissé du niveau régional jusqu'à l'EuroLeague ces 25 dernières années, Romuald Yernaux est soupçonné d'avoir participé à un système impliquant notamment des arrêts maladie et certificats médicaux considérés comme abusifs ou fictifs. Cela concernerait notamment des joueuses lors des périodes de fenêtres internationales.

Une fraude, si elle est caractérisée, qui a donc été réalisée aux dépens de la Sécurité Sociale. « Ce n’est pas le casse du siècle », a déclaré Me Xavier Medeau dans les colonnes de L'Ardennais, tout en affirmant que son client "conteste totalement les faits" reprochés par la justice.

Romuald Yernaux sera sur le banc samedi à Landerneau

Libéré, et présumé innocent, Romuald Yernaux va pouvoir retrouver ses joueuses. Le coach vainqueur de la Coupe de France 2025 a été autorisé à reprendre son activité et sera donc du déplacement samedi à Landerneau.

Sans lui, les Flammes Carolo n'ont pas démérité mercredi soir mais ont plié face à Basket Landes (61-69), double champion de France en titre.

"Le club a tout fait pour nous mettre dans les meilleures conditions", a expliqué, en conférence de presse, l'habituel adjoint Pierre Davenel, propulsé sur le devant de la scène, dans des propos retranscrits par L'Ardennais. "On a appris la situation et on a géré. Il n'y a pas eu plus d'incidence que cela. J'ai fait du mieux que j'ai pu, en faisant sans doute des erreurs."