À la veille du déplacement du Limoges CSP à Dijon, Mamadou Guissé (1,97 m, 24 ans) s'est exprimé lors d'un point presse. L'arrière/ailier limougeaud est notamment revenu sur la dernière victoire face à Saint-Quentin, les difficultés rencontrées par son équipe et les exigences du prochain rendez-vous face à la JDA Dijon.