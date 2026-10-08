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Mamadou Guissé avant Dijon : « Je tiens mon rôle d’energizer » au Limoges CSP

Mamadou Guissé s'est exprimé avant le déplacement du Limoges CSP à Dijon, en Betclic ELITE. Après la victoire contre Saint-Quentin, l'arrière limougeaud veut confirmer à l'extérieur, tout en assumant son rôle d'« energizer » au sein de l'équipe.
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Mamadou Guissé avant Dijon : « Je tiens mon rôle d’energizer » au Limoges CSP
Mamadou Guissé veut passer un cap cette saison avec Limoges
Crédit photo : Limoges CSP - Sulyvan MANFROI

À la veille du déplacement du Limoges CSP à Dijon, Mamadou Guissé (1,97 m, 24 ans) s'est exprimé lors d'un point presse. L'arrière/ailier limougeaud est notamment revenu sur la dernière victoire face à Saint-Quentin, les difficultés rencontrées par son équipe et les exigences du prochain rendez-vous face à la JDA Dijon.

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