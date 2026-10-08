Phase finale de WNBA, retour de la BCL et ou encore duel franco-français en EuroLeague : la Fantasy League BeBasket regorge d'options parfois insoupçonnées pour briller !

Dans une soirée à 21 matchs aux quatre coins de la carte du monde, il fallait finalement piocher en Boulangère Wonderligue pour trouver les meilleures capitaines qui soient, mais aussi en WNBA avec une surprenante Marine Fauthoux. Place au repos désormais pour nos picks féminines : alors, sur qui se ruer ?

Un leader intouchable et des écarts qui se recreusent en tête

Au terme d'une soirée mouvementée, la hiérarchie du classement du mois d'octobre commence à marquer le pas en tête. Solide aux commandes, Fadamental Squad ne bouge pas d'un iota sur son trône de leader, accentuant son avance avec un total désormais porté à 736 points. Derrière, la lutte fait rage pour les accessits : JDABucks s'empare de la deuxième place avec 694 points, devançant de peu LaPine, désormais troisième du podium provisoire avec 675 points.

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé ce jeudi) :

1. Fadamental Squad : 736 points

2. JDABucks : 694 points

3. LaPine : 675 points

4. Héritiers : 653 points

5. Patty mid : 652 points

6. Oscar's Team : 647 points

7. Team Gegete : 646 points

8. Patat' team Do : 638 points

9. HEY HEY HEY : 634 points

10. BCM Dream Stats : 633 points

Si les écarts se sont un peu recreusés, c'est que la soirée et la nuit dernières ont récompensé deux stratégies bien différentes. D'un côté, les valeurs sûres plébiscitées par la communauté ont tenu leurs promesses : Ashunae Durant (30 d'évaluation, présente dans 31 % des cinq) et Nadir Hifi (22 d'évaluation et 30 points, sélectionné par 28 % des managers) ont apporté un tapis de points confortable aux stratèges prudents.

Mais la véritable clé de la soirée résidait encore plus chez les féminines, où des pépites ont cartonné dans un anonymat presque général. La performance XXL d'Harmoni Turner avec Landerneau (30 d'évaluation, 0 % de sélection) et l'énorme sortie de Marine Fauthoux en playoffs WNBA avec New York (27 d'évaluation, 2 % de sélection) n'ont pas déchaîné les foules ! Pourtant, elles étaient tout simplement les 2ᵉ et 3ᵉ meilleurs picks possibles du mercredi, devant Both Gach (26 d'évaluation, 1 % des choix) ou le Parisien Nadir Hifi.

Un jeudi à 14 rencontres : l'EuroLeague pour faire de bonnes affaires ?

Après les 24 matchs de la veille, le calendrier s'allège quelque peu ce jeudi : 14 rencontres au programme. Une densité moindre, pour plus de précisions et de recherches encore dans la composition de son cinq.

Alors que la majorité des joueuses bénéficie d'un repos bien mérité, le regard des managers doit vraisemblablement se tourner vers la scène européenne masculine. L'EuroLeague offre ce soir des possibilités, pour combler des retards au classement.

À vous de faire les bons choix avant le coup d'envoi !