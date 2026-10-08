Bordeaux se relance, Laval toujours à la recherche de sa première victoire en NM1

Les JSA Bordeaux n'ont pas laissé beaucoup d'espoir à l'US Laval. À domicile, les joueurs de Thomas Vincent ont pris les devants dès le premier quart-temps (27-14), avant de rejoindre les vestiaires avec douze longueurs d'avance (47-35).

La seconde période n'a pas permis aux Lavallois d'inverser la tendance. Bordeaux a encore creusé l'écart dans le troisième quart-temps (20-15) puis a maîtrisé les dix dernières minutes pour s'imposer 78-59.

Ce succès permet aux Girondins de rebondir après leur défaite contre Lorient (70-77). Il s'agit de leur deuxième victoire en cinq journées, après celle obtenue à Tours (84-82) le 29 septembre.

Noa Calabre au cœur du succès bordelais

Noa Calabre a signé la performance majeure de la soirée. Le meneur bordelais a compilé 20 points à 8/11 aux tirs, dont un parfait 2/2 à 3-points, avec 7 passes décisives et 2 rebonds en seulement 26 minutes. Il termine avec 22 d'évaluation, la meilleure marque de la rencontre.

Bordeaux a également pu compter sur le travail au rebond de Sherif Sebabe, auteur de 10 prises.

Dans les rangs lavallois, Antoine Belkessa a terminé meilleur marqueur avec 18 points. Il a également distribué 6 passes décisives.

Quatre matchs, quatre défaites pour Laval

Pour Laval, l'apprentissage de la Nationale 1 reste compliqué. Le promu affiche désormais un bilan de quatre défaites en autant de rencontres disputées et demeure sans victoire dans la poule B.

Après avoir chuté à Lorient (82-73), puis à Rennes (81-62) et contre Challans (87-89), les Lavallois ont donc subi un quatrième revers à Bordeaux. La formation mayennaise tentera de débloquer son compteur lors de la réception de Tarbes-Lourdes, programmée le vendredi 16 octobre.