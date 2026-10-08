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Bordeaux se relance, Laval toujours à la recherche de sa première victoire en NM1

Les JSA Bordeaux ont nettement dominé Laval (78-59) mercredi 7 octobre lors de la 5e journée de Nationale 1. Portés par un excellent Noa Calabre, les Bordelais décrochent leur deuxième succès de la saison tandis que le promu lavallois reste à 0 victoire en quatre rencontres.
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Résumé
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Bordeaux se relance, Laval toujours à la recherche de sa première victoire en NM1
Bordeaux enfonce Laval, Noa Calabre prend les commandes
Crédit photo : JSA Bordeaux Métropole Basket
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Les JSA Bordeaux n'ont pas laissé beaucoup d'espoir à l'US Laval. À domicile, les joueurs de Thomas Vincent ont pris les devants dès le premier quart-temps (27-14), avant de rejoindre les vestiaires avec douze longueurs d'avance (47-35).

La seconde période n'a pas permis aux Lavallois d'inverser la tendance. Bordeaux a encore creusé l'écart dans le troisième quart-temps (20-15) puis a maîtrisé les dix dernières minutes pour s'imposer 78-59.

Ce succès permet aux Girondins de rebondir après leur défaite contre Lorient (70-77). Il s'agit de leur deuxième victoire en cinq journées, après celle obtenue à Tours (84-82) le 29 septembre.

NM1
- Journée 5

Noa Calabre au cœur du succès bordelais

Noa Calabre a signé la performance majeure de la soirée. Le meneur bordelais a compilé 20 points à 8/11 aux tirs, dont un parfait 2/2 à 3-points, avec 7 passes décisives et 2 rebonds en seulement 26 minutes. Il termine avec 22 d'évaluation, la meilleure marque de la rencontre.

Noa CALABRE
Noa CALABRE
20
PTS
2
REB
7
PDE
Logo NM1
JSA
78 59
LAV

Bordeaux a également pu compter sur le travail au rebond de Sherif Sebabe, auteur de 10 prises.

Dans les rangs lavallois, Antoine Belkessa a terminé meilleur marqueur avec 18 points. Il a également distribué 6 passes décisives.

Quatre matchs, quatre défaites pour Laval

Pour Laval, l'apprentissage de la Nationale 1 reste compliqué. Le promu affiche désormais un bilan de quatre défaites en autant de rencontres disputées et demeure sans victoire dans la poule B.

Après avoir chuté à Lorient (82-73), puis à Rennes (81-62) et contre Challans (87-89), les Lavallois ont donc subi un quatrième revers à Bordeaux. La formation mayennaise tentera de débloquer son compteur lors de la réception de Tarbes-Lourdes, programmée le vendredi 16 octobre.

US Laval

Derniers résultats

DateMatch
18/09/2026Lorient 82 - 73 US Laval
29/09/2026Rennes 81 - 62 US Laval
03/10/2026US Laval 87 - 89 Challans
07/10/2026JSA Bordeaux 78 - 59 US Laval

Prochains matchs

DateMatch
16/10/2026US Laval - Tarbes-Lourdes
20/10/2026Angers - US Laval
23/10/2026US Laval - Tours
30/10/2026Vitré - US Laval
04/11/2026US Laval - Toulouse
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