Coup d’arrêt pour les trois Français d’Ulm en EuroCup

Le contraste est marqué pour le trio français de ratiopharm Ulm. Quatre jours après avoir inscrit 30 points à eux trois face à Syntainics MBC en BBL, Armel Traoré, Adam Atamna et Meïssa Faye ont cette fois totalisé seulement 11 unités lors de la défaite d’Ulm à Manresa (101-89), mercredi 7 octobre en EuroCup.

Déjà régulièrement titularisé depuis le début de saison, Adam Atamna figurait encore dans le cinq de départ allemand. Il a terminé la rencontre avec 4 points. Armel Traoré, lui aussi titulaire, a inscrit 7 points. Meïssa Faye n’a pas marqué.

Une production bien inférieure à celle enregistrée samedi dernier en championnat, lorsque Atamna avait inscrit 12 points, Traoré 10 et Faye 8 dans la défaite contre Syntainics MBC (89-72).

Manresa avait déjà fait le trou à la pause

Au-delà des performances individuelles, Ulm a surtout subi l’efficacité offensive de Manresa pendant toute la première période. Les Catalans ont inscrit 31 points dans chacun des deux premiers quarts-temps pour atteindre la pause avec 62 unités et dix-sept longueurs d’avance (62-45).

Un 12-0 avait même permis à Manresa de porter son avantage à 20 points (60-40). Ulm a ensuite mieux résisté après la pause, remportant les deux derniers quarts-temps (24-20 puis 20-19), sans parvenir à véritablement remettre en cause la victoire espagnole.

Timmy Allen a été le principal artisan du succès de Manresa avec 30 points, alors que Devin Schmidt (18 points) et Michael Rataj (17) ont été les deux meilleurs marqueurs d’Ulm.

Lucas Beaufort muet côté Manresa

La rencontre concernait également un autre Français expatrié. Lucas Beaufort, présent dans l’effectif de Manresa, est entré en jeu un peu moins de 3 minutes mais n’a pas inscrit de point.

Pour Ulm, cette soirée marque donc un premier passage plus délicat pour son jeune trio français après plusieurs sorties encourageantes depuis le lancement de la saison à l'image de leurs 24 points cumulés contre Ludwigsburg puis leurs 30 unités à Phoenix Hagen, avant leurs 30 nouveaux points contre Syntainics MBC.