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Malgré la grosse perf' de Carla Leite, les trois Françaises du Fenerbahçe remportent leur premier trophée de la saison

Avec Leïla Lacan, Tima Pouye et Nell Angloma dans ses rangs, le Fenerbahçe Istanbul a remporté la Supercoupe d'Europe face à Mersin et Carla Leite.
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Malgré la grosse perf' de Carla Leite, les trois Françaises du Fenerbahçe remportent leur premier trophée de la saison
Nell Angloma a remporté la Supercoupe d'Europe, comme Leïla Lacan et Tima Pouye
Crédit photo : FIBA
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Et à la fin, c'est le Fenerbahçe Istanbul qui gagne... Champion d'Europe en titre, le club stambouliote s'est adjugée mercredi soir la troisième Supercoupe d'Europe de son histoire en battant Mersin (79-71), vainqueur de l'EuroCup, dans un duel 100% turc.

Ce qui représente donc un premier titre pour les trois nouvelles Françaises du Fenerbahçe Istanbul, qui ont succédé à Iliana Rupert et Gabby Williams au sein de l'effectif stambouliote.

Ainsi, Leïla Lacan, Tima Pouye et Nell Angloma ont ajouté la SuperCoupe à leur palmarès. Et même ouvert leur palmarès en club pour les deux dernières...

Un duel Leite - Lacan

Cruel pour l'internationale française Carla Leite, qui, après quelques jours de vacances suite à la fin de sa saison WNBA, a tout tenté pour réussir ses débuts avec Mersin (17 points à 4/8, 3 rebonds et 5 passes décisives).

La Varoise a livré un beau duel avec sa coéquipière chez les Bleues, Leïla Lacan, qui a compilé 10 points à 4/6, 3 passes décisives et 2 interceptions en 23 minutes pour mener le Fenerbahçe au sacre.

À ses côtés, Nell Angloma et Tima Pouye ont toutes les deux marqué 6 points en sortie de banc, avec un temps de jeu réduit (11 et 14 minutes).

Et comme souvent, aussi, c'est Emma Meesseman qui a été désignée MVP de la rencontre, succédant à... Pauline Astier au palmarès. La Belge a livré une prestation complète avec 14 points, 8 rebonds et 7 passes décisives en 31 minutes.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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Malgré la grosse perf' de Carla Leite, les trois Françaises du Fenerbahçe remportent leur premier trophée de la saison