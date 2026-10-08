Malgré la grosse perf' de Carla Leite, les trois Françaises du Fenerbahçe remportent leur premier trophée de la saison

Et à la fin, c'est le Fenerbahçe Istanbul qui gagne... Champion d'Europe en titre, le club stambouliote s'est adjugée mercredi soir la troisième Supercoupe d'Europe de son histoire en battant Mersin (79-71), vainqueur de l'EuroCup, dans un duel 100% turc.

Ce qui représente donc un premier titre pour les trois nouvelles Françaises du Fenerbahçe Istanbul, qui ont succédé à Iliana Rupert et Gabby Williams au sein de l'effectif stambouliote.

Ainsi, Leïla Lacan, Tima Pouye et Nell Angloma ont ajouté la SuperCoupe à leur palmarès. Et même ouvert leur palmarès en club pour les deux dernières...

Un duel Leite - Lacan

Cruel pour l'internationale française Carla Leite, qui, après quelques jours de vacances suite à la fin de sa saison WNBA, a tout tenté pour réussir ses débuts avec Mersin (17 points à 4/8, 3 rebonds et 5 passes décisives).

La Varoise a livré un beau duel avec sa coéquipière chez les Bleues, Leïla Lacan, qui a compilé 10 points à 4/6, 3 passes décisives et 2 interceptions en 23 minutes pour mener le Fenerbahçe au sacre.

À ses côtés, Nell Angloma et Tima Pouye ont toutes les deux marqué 6 points en sortie de banc, avec un temps de jeu réduit (11 et 14 minutes).

Fener claim the first trophy of the season! 🏆💛💙#EuroLeagueWomen x @FBBasketbol pic.twitter.com/YKkZqPEXQI — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) 7 octobre 2026

Et comme souvent, aussi, c'est Emma Meesseman qui a été désignée MVP de la rencontre, succédant à... Pauline Astier au palmarès. La Belge a livré une prestation complète avec 14 points, 8 rebonds et 7 passes décisives en 31 minutes.