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Flammes Carolo : quatre mises en examen pour escroquerie en bande organisée, Amel Bouderra interdite d’exercer ses fonctions

Après deux jours de garde à vue, les cinq gardes à vue dans l'environnement des Flammes Carolo ont débouché sur quatre mises en examen. Parmi elles, l'ancienne internationale Amel Bouderra, qui a désormais interdiction d'exercer ses fonctions de directrice sportive.
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Flammes Carolo : quatre mises en examen pour escroquerie en bande organisée, Amel Bouderra interdite d’exercer ses fonctions
Amel Bouderra doit quitter ses fonctions, au moins temporairement
Crédit photo : Guillaume Poumarède
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Deux jours après avoir été interpellées, puis placées en garde à vue, sur fond de soupçons d'escroquerie en bande organisée, les cinq personnalités des Flammes Carolo ont toutes été remises en liberté ce jeudi.

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Pendant près de 48 heures, ils ont dû répondre aux questions de la brigade financière de Reims, qui suspecte une escroquerie aux prestations sociales au préjudice de la CPAM et de France Travail, via des arrêts maladie abusifs et des indemnités chômage touchées indûment. Selon L'Ardennais, l'accusation porterait sur une période comprise entre 2019 et 2026.

Parmi les cinq personnes interpellées, un individu échappe, pour l'instant, à toute procédure judiciaire. Mais BeBasket a appris que les quatre autres ont toutes été mises en examen.

Le coach, le président, le médecin et la directrice sportive visés

Il y a notamment le coach Romuald Yernaux, placé sous contrôle judiciaire mais autorisé à reprendre place sur le banc des Flammes avec effet immédiat.

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Sont également visés son père Yannick Yernaux, président du club carolomacérien, et Maxime Buffet, médecin des Flammes depuis 2012, accessoirement en poste auprès de l'équipe de France, notamment présent sur place à Berlin le mois dernier lors de la Coupe du monde.

Médecin des Flammes, Maxime Buffet, deuxième personne debout en partant de la droite, fait partie des mis en examen (photo : Cécile Thomas)

"Amel Bouderra conteste totalement et fermement"

Enfin, Amel Bouderra est la quatrième personne mise en examen pour escroquerie aux prestations sociales. Avec une vraie différence : l'ancienne internationale française est interdite d'exercer ses fonctions de directrice sportive auprès du club.

Encore présente à Toulouse samedi dernier, elle ne pourra donc pas accompagner les Flammes ce week-end à Landerneau.

« Nous contestons totalement et fermement ce qui est reproché à ma cliente », assure son avocate, Me Julie Ségaud, à L'Ardennais. "C'est quelqu'un de solide : elle s'en sortira et saura se défendre."

Salariée des Flammes Carolo depuis 2006, Amel Bouderra est devenue au fil des ans l'une des personnalités les plus emblématiques du club : sa meilleure joueuse, sa capitaine, celle qui a soulevé la Coupe de France en 2025 puis sa directrice sportive depuis l'an dernier.

Les quatre personnes mises en examen demeurent présumées innocentes.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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