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"C'est historique" : La Tronche-Meylan a gagné son tout premier match en Boulangère Wonderligue

Pour la toute première fois de son histoire, le BC La Tronche-Meylan a gagné un match en Boulangère Wonderligue (62-53 contre Toulouse). "Le début du chemin" pour le promu isérois, comme l'espère son coach Clément Sanchez ?
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Résumé
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"C'est historique" : La Tronche-Meylan a gagné son tout premier match en Boulangère Wonderligue
La joie du BCTM après le buzzer final
Crédit photo : Cécile Thomas
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Cela aurait mérité un tout autre cadre. À 65 kilomètres de ses terres, devant seulement 300 courageux spectateurs qui ont fait fi des prix des carburants en pleine semaine pour accompagner le promu à Aix-les-Bains, le BC La Tronche-Meylan a vécu un moment marquant : sa toute première victoire en Boulangère Wonderligue.

"C'est le début du chemin"

Champion de Ligue 2, promu en élite pour la première fois, le club isérois a étouffé Toulouse "à domicile" (62-53).

La Tronche Meylan 62 - 53 Toulouse M.B. · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 07/10/2026

Leaders

La Tronche MeylanToulouse M.B.
PTSAshunae Durant 19Taya Reimer 15
REBAshunae Durant 16Jessica Lindstrom 18
PDJasmine Thomas 5Dominique Toussaint 3

Statistiques d'équipe

La Tronche MeylanToulouse M.B.
TIRS29,2 %31,5 %
3PTS6/194/16
LF18/2515/30
REB5140
RO1811

"C'est historique", savoure le coach, Clément Sanchez, salarié du club depuis dix ans, lorsqu'il se débattait encore en NF1. "On l'attendait... C'est une grosse fierté de pouvoir le partager avec ces joueuses, avec tout le monde. Cette première victoire fait plaisir car il y a des bonnes intentions, notamment défensives. C'est le début du chemin, qui est encore long cependant, mais on va pouvoir avancer."

Clément Sanchez et le BCTM ont débloqué leur compteur

D'autant plus que le format de La Boulangère Wonderligue autorise désormais à parler de bonne opération pour le maintien dès la 3e journée. La nouvelle formule du championnat n'envoie plus que le dernier en LF2 et permet même à l'avant-dernier de disputer les play-in.

"Ça va nous débloquer pour le reste de la saison"

Par conséquent, battre un concurrent direct, en faisant attention au panier-average (+9), pourrait compter à la fin, même s'il reste encore 19 matchs à disputer. 19 matchs pour permettre au Petit Poucet dauphinois, et ses 1,3 million de budget, de se pérenniser au plus haut niveau du basket français.

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"Je pense que ça va nous débloquer pour le reste de la saison", lance Éléna Zemoura, précieuse dans l'engagement (4 points, 9 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre). "On l'attendait cette première victoire. On a connu une préparation difficile avec beaucoup de défaites mais le fait de gagner va nous montrer qu'on peut être là dans cette division, qu'on peut combattre. Ça va faire beaucoup de bien."

Surtout avant d'aller défier le double champion en titre, Basket Landes, sur ses terres...

À Aix-les-Bains,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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