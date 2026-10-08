"C'est historique" : La Tronche-Meylan a gagné son tout premier match en Boulangère Wonderligue

Cela aurait mérité un tout autre cadre. À 65 kilomètres de ses terres, devant seulement 300 courageux spectateurs qui ont fait fi des prix des carburants en pleine semaine pour accompagner le promu à Aix-les-Bains, le BC La Tronche-Meylan a vécu un moment marquant : sa toute première victoire en Boulangère Wonderligue.

"C'est le début du chemin"

Champion de Ligue 2, promu en élite pour la première fois, le club isérois a étouffé Toulouse "à domicile" (62-53).

"C'est historique", savoure le coach, Clément Sanchez, salarié du club depuis dix ans, lorsqu'il se débattait encore en NF1. "On l'attendait... C'est une grosse fierté de pouvoir le partager avec ces joueuses, avec tout le monde. Cette première victoire fait plaisir car il y a des bonnes intentions, notamment défensives. C'est le début du chemin, qui est encore long cependant, mais on va pouvoir avancer."

Clément Sanchez et le BCTM ont débloqué leur compteur

D'autant plus que le format de La Boulangère Wonderligue autorise désormais à parler de bonne opération pour le maintien dès la 3e journée. La nouvelle formule du championnat n'envoie plus que le dernier en LF2 et permet même à l'avant-dernier de disputer les play-in.

"Ça va nous débloquer pour le reste de la saison"

Par conséquent, battre un concurrent direct, en faisant attention au panier-average (+9), pourrait compter à la fin, même s'il reste encore 19 matchs à disputer. 19 matchs pour permettre au Petit Poucet dauphinois, et ses 1,3 million de budget, de se pérenniser au plus haut niveau du basket français.

"Je pense que ça va nous débloquer pour le reste de la saison", lance Éléna Zemoura, précieuse dans l'engagement (4 points, 9 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre). "On l'attendait cette première victoire. On a connu une préparation difficile avec beaucoup de défaites mais le fait de gagner va nous montrer qu'on peut être là dans cette division, qu'on peut combattre. Ça va faire beaucoup de bien."

Surtout avant d'aller défier le double champion en titre, Basket Landes, sur ses terres...

À Aix-les-Bains,