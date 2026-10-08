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Élian Benitez blessé, le meneur de Vichy va consulter un chirurgien

Élian Benitez ne disputera pas le prochain match de la JA Vichy en ELITE 2. Le club annonce que son meneur attend un avis chirurgical, sans préciser la nature de sa blessure ni la durée de son indisponibilité. Il sera présent sur le banc en civil pour soutenir ses coéquipiers.
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Élian Benitez blessé, le meneur de Vichy va consulter un chirurgien
Elian Benitez est touché au genou
Crédit photo : Cécile Thomas
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Déjà absent la semaine dernière à Levallois, Vichy devra de nouveau composer sans Élian Benitez ce vendredi contre Évreux.

Depuis le début de la préparation, le meneur catalan de la JAV est embêté par des douleurs au genou. Des problèmes chroniques qui vont le pousser à consulter un chirurgien, donc peut-être éventuellement pour se faire opérer, ce qui signifierait une absence évidemment bien plus conséquente.

Élian Benitez avait déjà connu une longue indisponibilité la saison dernière. Victime d'une fratique dès la première journée de championnat à la mi-septembre 2025, il était resté éloigné des parquets jusqu'en février 2026 et avait dû suivre un long processus de rééducation, avant de revenir disputer les 17 derniers matchs (6 points à 37% et 2,5 passes décisives).

Sur ses deux premières rencontres officielles de la saison 2026/27, en Coupe de France puis en ÉLITE 2, il a cumulé 2 points et 1 passe décisive.

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