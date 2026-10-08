Élian Benitez blessé, le meneur de Vichy va consulter un chirurgien

Déjà absent la semaine dernière à Levallois, Vichy devra de nouveau composer sans Élian Benitez ce vendredi contre Évreux.

Depuis le début de la préparation, le meneur catalan de la JAV est embêté par des douleurs au genou. Des problèmes chroniques qui vont le pousser à consulter un chirurgien, donc peut-être éventuellement pour se faire opérer, ce qui signifierait une absence évidemment bien plus conséquente.

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐬 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐢𝐟 ℹ️



Elian Benitez ne sera pas présent sur le terrain demain soir dans l’attente un avis chirurgical. Il sera sur le banc en civil pour encourager les coéquipiers ✊#JAV #ELITE2 pic.twitter.com/MNG2Lsy6OJ — JA Vichy Basket (@jav_basket) 8 octobre 2026

Élian Benitez avait déjà connu une longue indisponibilité la saison dernière. Victime d'une fratique dès la première journée de championnat à la mi-septembre 2025, il était resté éloigné des parquets jusqu'en février 2026 et avait dû suivre un long processus de rééducation, avant de revenir disputer les 17 derniers matchs (6 points à 37% et 2,5 passes décisives).

Sur ses deux premières rencontres officielles de la saison 2026/27, en Coupe de France puis en ÉLITE 2, il a cumulé 2 points et 1 passe décisive.