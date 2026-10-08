Kevin Kokila a joué son premier match en EuroLeague

Il y a cinq ans jour pour jour, le 8 octobre 2021, Kevin Kokila frôlait son premier double-double chez les professionnels avec LyonSO, auteur de 11 points et 8 rebonds à Andrézieux-Bouthéon. Il n'avait alors que cinq ans de basket derrière lui et restait un projet brut, à l'image de sa prestation suivante (1 point à 0/3 contre Besançon).

Depuis, l'ancien pensionnaire de NM1 a effectué (beaucoup) de chemin. Et ce jeudi 8 octobre 2026, Kevin Kokila (24 ans) a signé ses grands débuts en EuroLeague !

7 minutes pour sa première

Après un petit contre-temps, avec une déchirure aux ischios-jambiers qui l'a éloigné des parquets depuis le début du mois de septembre, le Franco-Angolais a pu disputer son premier match avec la Virtus Bologne, victorieuse chez le Bayern Munich (87-94).

En sortie de banc, le pivot qui appartient à Dubaï s'est vu accorder 7 minutes de jeu par son entraîneur, Alex Mumbru. Le temps de capter 2 rebonds et de délivrer une passe décisive, sur son seul ballon touché, vers son shooteur Kessler Edwards.

S'il devra reprendre le rythme, et se faire un nom en EuroLeague, où il ne dispose encore d'aucun statut, Kevin Kokila pourra prendre en exemple son propre destin à Bourg-en-Bresse pour s'imposer à Bologne.

À Paris la semaine prochaine ?

Arrivé à la JL en n'étant personne, ou alors un simple troisième pivot en provenance de Nationale 1, ses progrès ininterrompus l'ont hissé au rang des joueurs les plus marquants de l'histoire du club, finalement capitaine de l'équipe qui a remporté l'EuroCup.

Alors qu'il devrait découvrir la Lega ce week-end à Venise, l'ancien bressan pourrait enchaîner en EuroLeague dès la semaine prochaine dans une salle qu'il connait particulièrement bien : l'Adidas Arena, du Paris Basketball.