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Kevin Kokila a joué son premier match en EuroLeague

Signé par Dubaï, puis prêté à la Virtus Bologne, après quatre saisons de développement à la JL Bourg, Kevin Kokila a effectué ses premiers pas en EuroLeague ce jeudi à Munich
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Résumé
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Kevin Kokila a joué son premier match en EuroLeague
Kevin Kokila a joué 7 minutes à Munich
Crédit photo : Virtus Bologna
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Il y a cinq ans jour pour jour, le 8 octobre 2021, Kevin Kokila frôlait son premier double-double chez les professionnels avec LyonSO, auteur de 11 points et 8 rebonds à Andrézieux-Bouthéon. Il n'avait alors que cinq ans de basket derrière lui et restait un projet brut, à l'image de sa prestation suivante (1 point à 0/3 contre Besançon).

Depuis, l'ancien pensionnaire de NM1 a effectué (beaucoup) de chemin. Et ce jeudi 8 octobre 2026, Kevin Kokila (24 ans) a signé ses grands débuts en EuroLeague !

7 minutes pour sa première

Après un petit contre-temps, avec une déchirure aux ischios-jambiers qui l'a éloigné des parquets depuis le début du mois de septembre, le Franco-Angolais a pu disputer son premier match avec la Virtus Bologne, victorieuse chez le Bayern Munich (87-94).

En sortie de banc, le pivot qui appartient à Dubaï s'est vu accorder 7 minutes de jeu par son entraîneur, Alex Mumbru. Le temps de capter 2 rebonds et de délivrer une passe décisive, sur son seul ballon touché, vers son shooteur Kessler Edwards.

Kevin KOKILA
Kevin KOKILA
0
PTS
2
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
BAY
87 94
BOL

S'il devra reprendre le rythme, et se faire un nom en EuroLeague, où il ne dispose encore d'aucun statut, Kevin Kokila pourra prendre en exemple son propre destin à Bourg-en-Bresse pour s'imposer à Bologne.

À Paris la semaine prochaine ?

Arrivé à la JL en n'étant personne, ou alors un simple troisième pivot en provenance de Nationale 1, ses progrès ininterrompus l'ont hissé au rang des joueurs les plus marquants de l'histoire du club, finalement capitaine de l'équipe qui a remporté l'EuroCup.

Alors qu'il devrait découvrir la Lega ce week-end à Venise, l'ancien bressan pourrait enchaîner en EuroLeague dès la semaine prochaine dans une salle qu'il connait particulièrement bien : l'Adidas Arena, du Paris Basketball.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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