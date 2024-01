Strasbourg à côté de la plaque contre Tofas Bursa

Strasbourg se complique la tâche pour débuter sa campagne du top 16 de Basketball Champions League. Défait en ouverture sur le terrain de Cholet, la SIG a de nouveau connu la défaite en déplacement, cette fois sur le parquet de Tofas Bursa (93-71).

Le jour et la nuit avec le match contre Paris en championnat

Quel décalage en seulement quelques jours. D’un match référence contre Paris le week-end dernier, Strasbourg est passé à une prestation bien terne en Turquie. Toujours menés dans cette partie, les Alsaciens ont compté 14 points de retard dès le 1er quart-temps (29-15) et quasiment 20 unités à la mi-temps (53-35). La faute à une entame catastrophique, faite de huit ballons perdus en dix minutes seulement (17 au total), et d’une adresse absente tout au long de la partie (46% à 2-points, 29% à 3-points).

Et même si l’incroyable exploit de Dijon la veille était forcément dans les têtes, au moment d’aborder l’ultime période (72-50, 30′), il n’en a rien été pour Strasbourg. Seul Phil Booth a surnagé à Bursa (22 points à 8/16 aux tirs et 4 passes décisives pour 3 ballons perdus), offrant quelques paniers dont il a le secret mais insuffisant pour tenir le rythme avec l’adversaire du soir. Le collectif turc (huit joueurs avec 8 points marqués ou plus), porté par l’ancien Monégasque J.J. O’Brien (14 points, 6 rebonds et 3 passes décisives), ne s’est jamais déréglé.

Phil Booth wears #0 because our face is usually 0_0 when he does this…#BasketballCL I @SIGStrasbourg x @Philb_5 pic.twitter.com/8TmDORVIRL — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 31, 2024

Après cette 2e défaite en autant de rencontres, il y aura urgence à gagner face à l’Unicaja Malaga au Rhénus afin d’espérer encore dans ce top 16 de la Ligue des Champions.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre