Strasbourg attend patiemment le retour d’Edon Maxhuni

Sur ce début de saison en Betclic ELITE, la SIG Strasbourg est à la peine avec 3 défaites en 4 matchs. L’absence de son meneur Edon Maxhuni, blessé depuis la 2e journée contre l’AS Monaco, y est notamment pour quelque chose.

Pressenti pour revenir à la compétition lors de la 4e journée de championnat à Gravelines-Dunkerque, Edon Maxhuni (1,88 m, 26 ans) n’a finalement pas pris part à la rencontre. À la veille de la défaite chez le BCM, le Finlandais a ressenti une douleur au genou et le staff médical alsacien a ainsi choisi de le préserver. « On l’a écouté et on a décidé de protéger Edon, expliquait Laurent Vila sur le site internet du club. « Il se sent mieux à nouveau et il va tout faire pour être présent lors du match de demain (mercredi 16 octobre) ». La SIG Strasbourg reçoit le SLUC Nancy en 1/32e de finale de la Coupe de France, avant d’accueillir à nouveau le voisin lorrain samedi 19 octobre en Betclic ELITE.