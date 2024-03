Strasbourg et Tyrus McGee refroidissent l’ASVEL au buzzer !

La SIG Strasbourg est décidément bien difficile à déceler cette saison, mais la tournure de sa saison 2023-2024 donne pour sûr de plus en plus d’émotions. Le dernier ébranlement du Rhénus est l’oeuvre de Tyrus McGee, qui a fait s’écrouler le parquet sous les pieds villeurbannais après son énorme tir au buzzer pour donner la victoire aux Alsaciens (82-80).

FOR THE WIN. 😱🤯🔥 La @sigstrasbourg l'emporte dans les derniers instants sur ce shoot monstrueux signé Tyrus McGee ! 💪#BetclicELITE pic.twitter.com/GN5kzOyvZr — LNB (@LNBofficiel) March 30, 2024

Strasbourg, seule équipe victorieuse du trident de tête de la Betclic ELITE

Qui a battu à la fois Monaco, Paris et désormais l’ASVEL cette saison ? Vous le voyez venir, c’est la SIG Strasbourg, mais il faut peut-être l’écrire pour vraiment y croire ! Car jusqu’à fin janvier, le club alsacien n’avait encore gagné contre aucune de ces équipes. Après l’avoir emporté fin janvier face à des Parisiens essoufflés, Strasbourg s’est offert une finale de Coupe de France en ayant écarté le tenant du titre, Monaco. Et ce samedi, le club alsacien s’est offert l’autre représentant français en EuroLeague, l’ASVEL, pourtant habituée aux fins de matchs à suspense ces dernières semaines en Betclic ELITE (Elan Chalon et Gravelines-Dunkerque).

Boris Dallo, la renaissance au meilleur des moments

D’autant que son ancien joueur, Paul Lacombe, n’était pas de la partie sur cette rencontre pour Strasbourg. Mais un autre, encore porteur de la tunique villeurbannaise il y a quelques semaines, avait son envie décupler à l’idée de retrouver son ancienne équipe. « Je ne dis pas que ce sera un match comme les autres, mais il ne faudra pas laisser le côté émotionnel prendre le dessus », disait Boris Dallo à notre micro en février dernier. C’est son basket que le Nantais a laissé s’exprimer ce samedi pour signer son meilleur match depuis son arrivée à Strasbourg (18 points à 8/9 aux tirs, 4 rebonds, 5 passes décisives et 7 fautes provoquées). Il fut notamment l’un des acteurs majeurs du 19-4 strasbourgeois pour créer le premier écart du match en première période (35-24, 15′).

Sous les yeux de son président Tony Parker, présent en tribunes aux côtés de son ami Matt Pokora, l’ASVEL a réagi dans le 3e quart-temps. S’appuyant sur Youssoupha Fall (15 points, 12 rebonds et 2 contres) et DeShaun Thomas (17 points) – dans le cinq en l’absence de Mike Scott -, Villeurbanne a quelque peu rendu la pareille à Strasbourg, en infligeant une série de 15 points à 3 (53-56, 25′). Dans le dernier quart-temps, il n’était plus question de série mais d’un véritable mano à mano. C’est finalement Tyrus McGee (16 points) qui a décroché le tant convoité rôle du héros, alors que David Lighty (75-78, 38′) et Léopold Cavalière (79-78, 39′) y ont prétendu pendant un temps.

Des apports de partout pour la SIG

L’arrière originaire de l’Oklahoma a mis un point final à une superbe prestation d’ensemble strasbourgeoise, marquée par des apports, non pas inattendus, mais au-delà des standards. Comme Boris Dallo, au rendez-vous de ses retrouvailles avec Villeurbanne, ainsi que Léopold Cavalière (20 points à 10/12 aux tirs), opposé pourtant à l’une des meilleures raquettes du championnat. Mais aussi le marathonien Illan Pietrus (9 points en 15 minutes de jeu), qui a joué pour la 2e fois consécutive en Espoirs un peu plus tôt dans la journée. Depuis quelques semaines, Massimo Cancellieri semble avoir trouvé la bonne formule pour faire marcher ce collectif strasbourgeois, si moribond par moment pendant les deux premiers tiers de la saison.

L’ASVEL, de son côté, termine une nouvelle semaine bien compliquée. Outre ses difficultés financières hors du terrain, l’équipe rhodanienne a perdu pour la 10e fois contre Monaco et voit un nouveau match de Betclic ELITE lui échapper, après le derby à Chalon-sur-Saône mi-mars.

