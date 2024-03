Strasbourg, giflé à Malaga, est quasiment éliminé de la Ligue des Champions

Ce mardi à Malaga, Strasbourg a quasiment dit adieu à ses espoirs de poursuivre sa route en BCL. Lourdement défait chez le favori de la compétition (91-62), concédant sa 4e défaite en autant de rencontres, la SIG devra prier pour un concours de circonstances favorables à une hypothétique qualification.

Comme attendu presque, les Alsaciens n’ont pas su tenir la comparaison avec les Espagnols. Menés de quasiment 20 points à la mi-temps (47-28), les hommes de Massimo Cancellieri n’ont jamais su inverser la tendance. Les difficultés de Strasbourg s’illustrent par une famélique adresse à 2-points (13/32) ainsi qu’un grand nombre de balles perdus (17). L’arrière Phil Booth a été le meilleur marqueur du soir côté strasbourgeois, avec 13 points à 5/8 aux tirs.

