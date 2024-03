Tidjane Salaun et Cholet plébiscités par les dirigeants des équipes de Champions League

Tidjane Salaun (2,06 m, 18 ans) et Cholet ont la cote en BCL. La 3e compétition européenne a effectué un sondage auprès des dirigeants des équipes encore en lice au top 16. Ces derniers ont délivré leur avis sur les joueurs et les équipes encore en lice. Le natif de Paris et le club des Mauges ont reçu de nombreuses faveurs dans différentes catégories.

Craig Randall II mentionné parmi… les meilleurs shooteurs de BCL

En effet, le petit frère de l’internationale française Janelle Salaün est considéré comme le jeune joueur qui sera le meilleur d’ici cinq ans. Autrement, le Choletais est également mentionné parmi les joueurs les plus athlétiques. Mais ce n’est pas tout au niveau des distinctions individuelles pour Cholet. Pour le meilleur défenseur, Gérald Ayayi est notamment cité. À la grande surprise certainement des suiveurs du Maine-et-Loire, son ex-arrière Craig Randall II est lui mentionné parmi les meilleurs shooteurs de la compétition, ainsi que les joueurs pour prendre un tir de la gagne. Il est vrai que si son pourcentage au tir extérieur en championnat de France était assez bas en comparaison avec son volume (plus de 10 tirs à 3-points pour 29% de réussite), l’adresse du joueur de 27 ans était bien meilleure en BCL (38% à 3-points). Il avait notamment délivré une grosse série pour passer le play-in face à Sassari (54 points lors des deux derniers matchs).

Pour les autres équipes françaises, Dijon est mentionné parmi les équipes surprenantes de la saison tandis que Strasbourg voit son homme à tout faire Paul Lacombe cité concernant les joueurs les plus polyvalents. Parmi l’ensemble des équipes encore en course, le grand favori Malaga a toujours la cote : la majorité des dirigeants voit l’Unicaja l’emporter au Final Four et ainsi succéder à Bonn.