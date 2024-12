Strasbourg – Nanterre : retour de Paul Lacombe et Leaders Cup en jeu

Après les fêtes de Noël, Strasbourg (8e) reçoit Nanterre (11e) au Rhénus dans une affiche de milieu de tableau, mais avec l’envie mordante de basculer du bon côté pour ses deux équipes en vue de la Leaders Cup. Ce match sera également l’occasion pour Paul Lacombe de retrouver son ancien parquet.

Strasbourg voudra limiter le jeu de transition nanterrien

La SIG Strasbourg (7 victoires – 6 défaites) reste sur une série de deux victoires consécutives en déplacement, contre La Rochelle (71-78) et Dijon (71-74). Une dynamique à préserver, avec une victoire à la maison qui permettrait d’entrevoir une probable qualification pour la Leaders Cup. Pour se faire, les Alsaciens devront mesurer leur hardiesse contre une équipe francilienne à l’accent surtout offensif cette saison : « Il faudra les stopper par rapport au fait de vouloir jouer sur du jeu de transition et de surnombre. C’est une équipe offensive avec 85 points par match, il faudra mettre en place une bonne défense face à eux et ne pas les laisser courir », pondère l’entraîneur strasbourgeois Laurent Vila.

Nanterre véritable chasseur de ballon !

De son côté, Nanterre affiche un bilan encore plus irrégulier que son adversaire du soir, comptabilisant 5 victoires contre 8 défaites. Le club francilien garde encore un infime espoir de Leaders Cup, dont il est le finaliste de la dernière édition (perdue contre Paris). Mais cela passera obligatoirement par une victoire dans le Bas-Rhin ce jeudi.

Nanterre 92 pourra en tout cas compter sur la motivation de son homme à tout faire Paul Lacombe (1,95 m, 34 ans), de retour au Rhénus. Joueur le plus capé de l’histoire de la SIG Strasbourg (353 matchs), parti déçu par la forme l’été dernier, le natif de Vénissieux revient en ayant digéré son amertume mais certainement la ferme intention de repartir victorieux ce jeudi.