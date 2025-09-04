Recherche
Strasbourg reçu 3/3 en présaison, après le nouveau succès face à Genève

PRÉSAISON - Déjà vainqueure de ses deux premiers matchs en Alsace face au SLUC Nancy et à l’ASA, la SIG Strasbourg a déroulé son jeu face aux Lions de Genève (90-70) après une entame de match difficile, en ouverture du tournoi de pré-saison de la Landolt Cup d’Yverdon-les-Bains.
|
00h00
Strasbourg reçu 3/3 en présaison, après le nouveau succès face à Genève

Malgré une entame de match difficile, la SIG a maîtrisé son entrée en lice dans le tournoi de préparation d’Yverdon face à Genève.

Crédit photo : SIG Strasbourg, via X

Auteure d’un début de présaison parfait avec deux derbies remportés face à Gries-Souffel et Nancy, la SIG Strasbourg a confirmé sa montée en puissance face à Genève en ouverture de la Landolt Cup d’Yverdon-les-Bains, en Suisse.

Les joueurs de Massimo Maffezzoli, l’assistant coach de Janis Gailitis qui assure l’intérim jusqu’à la fin de son EuroBasket avec la Lettonie, ont eu besoin de vingt minutes avant de se mettre véritablement en route. Le technicien a d’ailleurs pointé le fait d’avoir “laissé trop de paniers faciles” dans un premier temps à son adversaire, en réaction d’après-match sur le site du club.

Un duo Ben Gregg — Nelly Junior Joseph dominant

Il a fallu attendre le retour des vestiaires, et un Ben Gregg (2,07 m, 22 ans) incandescent, pour voir les Alsaciens prendre leurs distances après une première mi-temps serrée (36-34). L’intérieur américain a littéralement dominé les débats dans la raquette avec 15 points à 6/9 aux tirs, mais aussi 9 rebonds en seulement 21 minutes. Son association avec Nelly Junior Joseph (2,03 m, 23 ans) dans la peinture a porté ses fruits et peut être la plus grande satisfaction de la rencontre, le Nigérian signant également 15 points à 6/10 aux tirs, 10 rebonds et le trophée d’homme du match en 24 minutes.

Malgré la frustration de vingt premières minutes non abouties, marquées par des sautes de concentration, Massimo Maffezzoli retient la réaction de son équipe. “Nous avons réalisé un match avec un double visage. Une première mi-temps clairement en dessous du niveau auquel nous pouvons être. En deuxième mi-temps, nous avons mis beaucoup plus d’énergie. Pour moi, il était important de changer d’état d’esprit”, souligne-t-il au média du club.

La SIG enchaîne vendredi dans le tournoi d’Yverdon-les-Bains, en affrontant Manchester à 17 heures 30.

