Suite logique à l’ASVEL : Andre Roberson prolongé jusqu’à la fin de la saison

Ce n’était pas un secret : l’ASVEL avait la volonté de prolonger Andre Roberson jusqu’à la fin de la saison. Avec le retour imminent d’Edwin Jackson, dont l’ailier américain était le remplaçant médical, Villeurbanne a donc décidé de s’engager avec l’ancien joueur NBA pour le reste de l’exercice 2024-2025.

Après sa renaissance à Cholet, Andre Roberson (2,01 m, 33 ans) a confirmé son retour au plus haut niveau en découvrant l’EuroLeague avec l’ASVEL. En 7 matchs européens, le natif du Nouveau Mexique tourne à 5,4 points, 5,7 rebonds, 1,3 interception et 1,4 contre en 20 minutes de jeu en moyenne. Comme dans les Mauges, son impact sur comme en dehors du parquet est apprécié au sein du club lyonnais. « Il est bienveillant et, sur le terrain, il met beaucoup de liant dans le jeu et est un moteur défensif », disait sur lui son entraîneur Pierric Poupet au Progrès début décembre. « Quand il est bien physiquement, Andre est un des tout meilleurs défenseurs d’Europe. »