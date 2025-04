Sur une grosse sortie d’Evan Fournier, l’Olympiakos termine en tête de la saison d’EuroLeague

Après avoir longtemps dominé la saison régulière d’EuroLeague, l’Olympiakos a validé sa première place à l’occasion de son dernier match contre le Maccabi Tel-Aviv (99-93). Le club du Pirée termine ainsi l’exercice européen avec 24 victoires pour 10 défaites, gagnant la saison régulière pour la 2e fois en 3 ans.

Fournier guide l’Olympiakos

L’olympiakos a pu compter sur une performance collective solide, avec quatre joueurs à 17 points ou plus et un total de 30 passes décisives. Après un début équilibré et offensif, le club athénien a pris l’avantage au début de la seconde période. Si le Maccabi n’a rien lâché, l’équipe de Georgios Bartzokas a su faire la différence en fin de match pour sceller une victoire importante (99-93).

Arrêté une quinzaine de jours pour une blessure à la cheville droite, Evan Fournier a signé un probant retour en marquant 27 points (10/13 aux tirs)) en seulement 20 minutes de jeu !

Sasha Vezenkov (21), Moses Wright (18) et Alec Peters (17) ont également brillé. En face, le Français Jaylen Hoard a rejoué pour la première fois en EuroLeague depuis la fin janvier et ses multiples blessures aux ischios-jambiers. Il a joué une vingtaine de minutes pour 8 points et 3 rebonds.

La malédiction du 1er de la saison régulière

Si l’Olympiakos gagne ainsi la saison régulière pour la 2e fois en 3 ans (2022-2023), cela n’est pas forcément gage de réussite en playoffs. Sur les sept dernières saisons, le leader de l’exercice européen n’a jamais été sacré.