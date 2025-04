L’AS Monaco s’assure de l’avantage du terrain en playoffs et prive l’ASVEL de son record

« Quatrième fois en playoffs pour la quatrième saison du club en EuroLeague, il faut que l’on en soit fiers », martèle Mike James au micro d’EuroLeague TV. Bien sûr, il y a parfois beaucoup de choses à redire sur le niveau affiché par l’AS Monaco (encore ce jeudi soir), sur sa constance mentale mais la Roca Team est là où elle voulait être : victorieuse 83-78 à Villeurbanen, elle a verrouillé sa place dans le Top 4 de l’EuroLeague !

Ainsi, pour la troisième année d’affilée, le club de la Principauté aura l’avantage du terrain en quart de finale. Ce qui était son unique objectif en débarquant à l’Astroballe. « On se connait tellement bien avec l’ASVEL que ça a été difficile », souffle Mike James, qui a fait honneur à son statut de MVP de la compétition (20 points à 5/11 et 7 passes décisives), devenant aussi le deuxième de l’histoire aux lancers-francs (1 139), juste derrière Nando De Colo (1 144), dépassant… son coach Vassilis Spanoulis (1 132). « Il fallait cependant que l’on aille chercher cet avantage du terrain. Se l’offrir pour une troisième fois consécutive, ce n’est vraiment pas facile à accomplir. On va pouvoir savourer ça pendant deux jours avant de basculer vers les playoffs. »

Bien en place après 12 minutes (16-29), l’AS Monaco aurait toutefois pu se faciliter la tâche. Mais les Monégasques ont subi l’envie des Villeurbannais d’aller décrocher leur record de victoire : les double-doubles d’Andre Roberson (14 points et 12 rebonds) et Neal Sako (20 points et 11 rebonds) ont porté l’ASVEL vers une fin de match serrée, où ils sont toutefois restés trop courts. « Je suis fier des gars, ils se sont bien battus », clame le coach Pierric Poupet, qui va maintenant pouvoir lancer son équipe vers son ultime objectif de la saison : récupérer son trône en France, trois ans après son dernier sacre, à défaut d’avoir su engranger cette 14e victoire continentale.

Face à l’Efes, au Real ou au Barça en quart ?

D’ici là, l’ASM aura elle encore de grandes échéances européennes, face au 5e, qui reste à déterminer entre l’Anadolu Efes Istanbul, le Real Madrid ou le FC Barcelone. « On n’a pas joué comme on le voulait mais on a montré du caractère », appuie Vassilis Spanoulis. « Je dois féliciter mon équipe pour cette quatrième. Il va falloir que l’on montre plus de dureté pour atteindre un meilleur niveau mais on sera prêts pour les playoffs. »