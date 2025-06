Surprise en Espagne : Malaga élimine le FC Barcelone dès les quarts de finale des playoffs !

Le double vainqueur de la BCL, l’Unicaja Malaga, vient de bousculer l’échiquier ibérique en playoffs de Liga Endesa ! Le club andalou la victoire en prolongation (97-95) face au FC Barcelone lors de la belle décisive de ce quart de playoffs. Un nouvel exploit collectif de la formation d’Ibon Navarro, qui met fin à la saison blaugrana.

Ce n’est finalement qu’une demi-surprise de voir Malaga triompher du FC Barcelone, surtout au vue du classement des deux équipes à l’issue de la saison régulière (4e place pour Malaga, 5e position pour le Barça). Sauf en voyant le scénario de ce match 3 entre Malagueños et Barcelonais !

Un Barça porté par un Kevin Punter stratosphérique… en vain

Si l’Unicaja a effectué le meilleur départ à domicile, menant jusqu’à +10 en début de deuxième quart-temps (30-20), le FCB a ensuite inversé le cours des choses. Avec l’adresse de Kevin Punter (37 points), l’équipe de Joan Penarroya s’est mise en bonne posture dans le dernier quart-temps, en menant jusqu’à +10. Alors que Malaga était encore mené de neuf points à moins de deux minutes de la fin du temps réglementaire (73-82), l’ailier fort espagnol d’origine dominicaine Tyson Pérez (11 points, 16 d’évaluation) a été l’un des grands artisans du retournement de situation. Il a inscrit un panier à trois points, réalisé un contre, volé un ballon puis dunké pour relancer son équipe, qui a arraché la prolongation sur un tir de Kendrick Perry à 8 secondes du buzzer du temps réglementaire.

Assommé, le FC Barcelone n’a su réagir par la suite. En prolongation, l’Unicaja a su mieux gérer la pression. Un 3-points crucial de Tyson Carter, deux lancers francs de Melvin Ejim et un contre spectaculaire de Kameron Taylor sur Tomas Satoransky dans les derniers instants ont scellé la victoire andalouse, remportant la période supplémentaire sur le score de 13 à 11 pour l’emporter (97-95) dans une ambiance incandescente au Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Malgré la performance exceptionnelle de Kevin Punter (37 points à 13/19 aux tirs), meilleur marqueur de la soirée, le FC Barcelone et Youssoupha Fall (6 points et 4 rebonds en 21 minutes) quittent la compétition sans aucun titre cette saison. Efficace et utile lors des deux premiers matchs de la série, Killian Tillie n’est cette fois pas entré en jeu dans cette rencontre décisive.

Unicaja retrouve le Real Madrid en demi-finales

Cette victoire historique permet à l’Unicaja de se qualifier pour les demi-finales, où le club affrontera le Real Madrid dans une série au meilleur des cinq matchs. Le rêve continue pour Malaga, qui vise un cinquième titre cette saison dans une dynamique exceptionnelle, après avoir remporté la BCL, la FIBA Intercontinental Cup, la Supercopa Endesa et la Copa del Rey. L’autre demi-finale des playoffs de Liga Endesa opposera Tenerife à Valence.