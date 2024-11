Sylvain Francisco et le Zalgiris Kaunas débordés par Baskonia

Baskonia a signé un retour spectaculaire pour s’imposer 83-70 sur le parquet du Zalgiris Kaunas ce jeudi lors de la 12e journée de l’EuroLeague. Après avoir accusé un retard de 16 points, les hommes de Pablo Laso ont mis fin à une série de cinq défaites à l’extérieur.

En difficulté en première mi-temps et menés 57-40 dans le troisième quart-temps, les Basques ont inversé la tendance avec un run de 16-0 entre le troisième et le quatrième quart, revenant à 57-57 avant de prendre définitivement l’avantage. Une énergie retrouvée qui a surpris le Zalgiris, pourtant redoutable à domicile.

Moneke et Hall dominants en Lituanie



Chima Moneke (1,96 m, 28 ans) a mené la charge avec 17 points et 5 rebonds, tandis que Donta Hall (2,06 m, 27 ans) a été impérial sous le cercle avec 14 points, 11 rebonds et 3 contres. Sylvain Francisco a eu du mal en revanche ce jeudi pour les locaux (4 points à 0/5 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 6 d’évaluation en 17 minutes).

Une victoire qui relance Baskonia

Cette victoire, la première à l’extérieur de la saison en EuroLeague pour Baskonia, pourrait s’avérer importante pour la suite de la saison. Le Zalgiris Kaunas, malgré les efforts de Lonnie Walker IV (19 points), recule dans la hiérarchie. Avec ce succès, Baskonia améliore son bilan à 5-7 et montre qu’elle peut rivaliser même sans Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 29 ans), à l’arrêt.