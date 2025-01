Sylvain Francisco guide le Zalgiris Kaunas chez le Lietkabelis Panevezys

Le Zalgiris Kaunas continue de dominer la saison régulière du championnat lituanien, la LKL, en enregistrant une précieuse victoire sur le parquet de Lietkabelis (85-89), à Panevezys. Malmenée en première mi-temps, l’équipe d’Andrea Trinchieri a renversé la situation grâce à une superbe prestation de Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans), auteur de 21 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et un contre en près de 24 minutes.

Après une première mi-temps compliquée, Francisco a pris les commandes du match en marquant 11 points dans le troisième quart-temps, impulsant une remontée spectaculaire. Bien épaulé par Lonnie Walker IV (18 points), le Français a permis au Zalgiris de reprendre l’avantage et de résister aux assauts des locaux en fin de match.

Player of the game Sylvain Francisco delivered an amazing block tonight. 🚨👀 pic.twitter.com/cqkB3Q8p3q

Dovydas Giedraitis a également contribué avec 15 points, tandis que Laurynas Birutis et Edgaras Ulanovas ont ajouté chacun 10 points. Cette victoire permet au Zalgiris de conforter sa position de leader avec un bilan de 12-2, le meilleur de la LKL.

Privé de son entraîneur principal Nenad Canak, suspendu, et de plusieurs joueurs clés, Lietkabelis a dû composer avec les blessures en cours de match de Grantas Vasiliauskas et Oleksandr Kovliar, qui ont compliqué leurs chances de rivaliser jusqu’au bout.

Déjà auteur d’une énorme première mi-temps jeudi soir en EuroLeague contre l’Olympiakos, Sylvain Francisco confirme son rôle central dans l’effectif lituanien. Le meneur tricolore enchaîne les prestations solides depuis son arrivée et s’affirme comme l’un des leaders de son équipe dans une saison où le Zalgiris vise à retrouver les sommets, tant au niveau national qu’en EuroLeague.

Highlights from the Lithuanian league game, where Zalgiris defeated 7bet-Lietkabelis on the road. 👀 pic.twitter.com/dDLACTFt0D

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 5, 2025