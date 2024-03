T.J. Shorts et Paris en demi-finale : « Dans cette équipe, il n’y a pas de sujet d’ego ! »

Auteur de 21 points et 9 passes décisives sans la moindre perte de balle pour écarter Badalone (86-70), T.J. Shorts a crevé l’écran jeudi soir sur le parquet de l’Adidas Arena. Une nouvelle performance XXL pour le MVP de la dernière Basketball Champions League, fraîchement auréolé du titre de meilleur joueur de la Leaders Cup et grandissime favori au trophée de MVP de l’EuroCup.

Interrogé sur la recette d’un tel succès en conférence de presse, la star du Paris Basketball expliquait. « Je continue de grandir. J’ai connu des hauts et des bas dans ma carrière, qui m’ont permis d’apprendre. Mais c’est aussi le résultat du travail effectué avec le coaching staff. C’est ma seconde saison sous les ordres de Tuomas Iisalo donc je sais exactement ce qu’il attend. Je sais quand je vais devoir alimenter mes coéquipiers, quand je serai en mesure de créer mes propres tirs, etc. Je me sens très à l’aise dans ce système, qui me permet de progresser et d’avoir du succès. Mais il ne s’agit pas que de moi. Ces performances découlent aussi de notre force collective. »

« J’ai connu des équipes où les joueurs pensent avant tout à leur chèque,

ici c’est différent ! »

Malgré les sièges vide (4 405 spectateurs pour une capacité de 8000 places), le natif de Californie ne pouvait s’empêcher de souligner l’importance des fans sur le sort du match et sur sa prestation individuelle. Car si l’Adidas Arena apparaissait clairsemée jeudi soir, elle a parfaitement joué son rôle de 6ème homme dans ce match d’une très haute intensité. « C’était dingue. J’ai encouragé les fans à venir nous voir nombreux en début de semaine, et ils ont répondu présent. C’était incroyable de les voir nous soutenir de la sorte sur un match couperet. Je les ai harangués durant la rencontre et ils m’ont répondu. C’est une sensation géniale. C’est ce qu’on espère quand on joue à la maison, donc on espère qu’ils vont continuer de nous soutenir comme ils l’ont fait, car ils rendent notre vie et notre travail bien plus facile. »

Et au-delà du soutien des fans, ce qui rend les choses plus simples pour T.J. Shorts et sa bande, ce sont les liens qui unissent les joueurs et qui sautent aux yeux des spectateurs lors des célébrations du Paris Basketball. Une alchimie que le meneur américain nous décrivait après la rencontre. « Vous ne voyez qu’une partie des moments que nous passons ensemble, lors des matchs. Mais nous construisons ces relations depuis le mois d’août. Nous croyons les uns en les autres, il n’y a pas de sujet d’égo, et personne pour pointer du doigt son coéquipier. Tout ce qui nous importe, c’est de continuer de grandir et d’être performants. » Des étoiles dans les yeux, presque ému par les mots qu’il prononçait, l’ancien joueur de Hambourg ajoutait. « Les victoires sont un moment de joie et de communion entre les joueurs, et c’est génial d’évoluer dans un tel groupe. J’ai connu des équipes où les joueurs pensent avant tout au chèque qu’ils vont récupérer en fin de mois. Ici, c’est différent. Je sens au plus profond de mon cœur que les gars veulent accomplir de grandes choses. Je ne peux rien demander de plus. »

Pas de jour off

S’il est d’usage de dire que l’appétit vient en mangeant, une chose est sûre: T.J. Shorts et les Parisiens ne sont pas rassasiés. Alors qu’ils reprennent le chemin de l’entraînement à 16h ce vendredi, les protégés de David Kahn comptent bien continuer leur marche en avant. « Nous avons beaucoup de compétiteurs dans l’équipe et personne ne se satisfait de ce que nous avons réalisé jusqu’ici. Nous voulons continuer de grandir et de gagner, et nous mettre en position de remporter des titres. » Prochain rendez-vous mercredi pour les hommes de la capitale, qui reçoivent Nancy à l’Adidas Arena pour un match en retard de la 20ème journée de Betclic ÉLITE.

À Paris