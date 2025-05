Tarbes-Lourdes fait appel à Alexandre Aygalenq pour les playoffs de NM1

Alors que Tarbes-Lourdes entame ses play-offs d’accession à la Pro B ce vendredi 16 mai, l’Union a annoncé l’arrivée en dernière minute d’Alexandre Aygalenq (1,87 m, 28 ans) pour pallier la blessure de Fabien Ateba. L’arrière a achevé sa saison avec le Stade Toulousain. Il vient en aide au club dont il a déjà défendu les couleurs lors de la saison 2019-2020. L’Agenais était encore vendredi dernier à Feurs avec Toulouse et va devoir vite s’intégrer au collectif tarbais, qui joue son premier match de play-offs face au Havre ce vendredi 16 mai.

« J’étais directement motivé avant qu’il ne dise quoi que ce soit »

De par l’enjeu, mais aussi leur connexion depuis Toulouse en 2021-2022, Alexandre Aygalenq n’a pu que répondre favorablement à l’appel du coach tarbais Stéphane Dao. “On savait qu’on était sur la même longueur d’onde au niveau basket », indique le joueur auprès de La Dépêche du Midi. « J’étais directement motivé avant qu’il ne dise quoi que ce soit.”

Bien qu’il n’aura eu que deux entraînements avec l’équipe avant la rencontre cruciale, l’arrière de 28 ans sait qu’il pourra déjà apporter à l’équipe. “Stéphane veut vraiment qu’on coure, et c’est facile à assimiler. Pour les systèmes de jeu, il faut un peu plus de temps, mais je les ai déjà connus quand je jouais avec lui précédemment. C’est plutôt simple à prendre en main. En plus, les autres joueurs m’aident. »

Alexandre Aygalenq retrouve donc un coach, mais aussi un maillot qu’il connaît, pour l’avoir défendu une saison en 2019-2020. De quoi lui procurer une certaine excitation, après un premier passage amer, perturbé par la Covid. Depuis, outre une saison à Challans, il s’est consacré au 3×3 pendant deux ans, avant de revenir au 5×5 cette saison à Toulouse, en terminant dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la saison de NM1 (9e, avec plus de 15 points par match).