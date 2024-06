Tarbes obtient gain de cause en appel : rétrogradation annulée, le TGB reste en LFB

Pour la deuxième année d’affilée, Tarbes vient de traverser un gros état de stress pour démarrer l’été : initialement rétrogradé vers les niveaux amateurs, le TGB a finalement été autorisé à repartir en LFB par la Chambre d’Appel de la FFBB.

« C’est un soulagement, on décompresse un peu et on se remet au travail », a confirmé la présidente tarbaise, Jeannie Cointre, au micro de La Dépêche. Depuis l’annonce de la sanction fédérale, la dirigeante diffusait une forme d’optimisme dans l’environnement du club. « Le club est à l’équilibre, a atteint son budget de recettes prévisionnelles établi à 1,5 M€ et l’a même dépassé de 200 K€. Les recettes de la billetterie obtenues grâce aux bons résultats de notre équipe professionnelle ont aussi contribué à cette réussite. »

Demi-finaliste du championnat, passé tout proche de la finale, le Tarbes Gespe Bigorre repartira toutefois avec quelques contraintes. La Chambre d’Appel a saisi la Commission de Contrôle et de Gestion quant à la validation du budget 2024/25 et l’encadrement des charges de personnels.

Après avoir obtenu gain de cause, l’équipe de François Gomez devra retrouver un visage compétitif, idéalement digne de celle de l’an dernier. La Dépêche annonce que Camille Droguet, Jess Mine Zodia, Lena Monasse, Serena Kessler et Nancy Fora devraient faire partie de l’aventure.