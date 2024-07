Team USA sauvé de justesse par LeBron James face au Soudan du Sud

Londres, 20 juillet 2024 – Team USA a évité de justesse la défaite contre le Soudan du Sud lors de leur match de préparation olympique à l’O2 Arena de Londres. Devin Booker, remplaçant Jayson Tatum dans le cinq majeur, n’a pas suffi à insuffler le rythme nécessaire aux titulaires américains. Avec Kevin Durant toujours indisponible, les Américains ont peiné face à une équipe soudanaise déterminée et inspirée.

Une première mi-temps difficile

Les États-Unis ont été perturbés par l’intensité et le rythme imposés par le Soudan du Sud. Carlik Jones, inarrêtable, et Marial Shayok, précis derrière l’arc, ont mis la défense américaine à rude épreuve. Bam Adebayo, gêné par les fautes, et l’ensemble de l’équipe américaine semblaient désorientés. À la mi-temps, le Soudan du Sud menait de 14 points (58-44), affichant une adresse exceptionnelle (15/21 aux tirs, dont 7/14 à 3-points), tandis que les États-Unis n’avaient réussi qu’un seul tir à 3-points sur douze tentatives.

Un redressement salutaire

Pour la deuxième mi-temps, Steve Kerr a choisi de démarrer avec ses remplaçants pour répondre à l’énergie soudanaise. Cette décision s’est avérée judicieuse. L’intensité défensive a augmenté, avec Anthony Davis exemplaire et Jrue Holiday infatigable. Ce changement a permis aux Américains de combler leur retard. LeBron James et Stephen Curry, retrouvant leur adresse, ont conduit leur équipe à dominer le troisième quart-temps, passant de 44-58 à 81-76, remportant la période 37-18.

Un final épique

Malgré ce retour, le Soudan du Sud n’a pas baissé les bras. Carlik Jones, auteur d’un triple-double, et ses coéquipiers ont continué à attaquer la défense américaine, exploitant des failles inattendues. À 20 secondes de la fin, un tir à 3-points de JT Thor a redonné l’avantage aux Soudanais (100-99). Mais après un temps-mort, LeBron James a pris les choses en main, marquant un layup crucial à 8 secondes du terme. Le dernier tir de Jones a échoué, et bien que Wenyen Gabriel ait récupéré le rebond offensif, il n’a pas réussi à convertir, offrant la victoire aux Américains sur le score de 101-100.

Des enseignements précieux

Cette victoire serrée met en lumière les lacunes et les défis auxquels Team USA est confrontée. Les erreurs défensives et l’inconstance offensive doivent être corrigées avant les Jeux olympiques. Le dernier match de préparation contre l’Allemagne, lundi soir à Londres, sera crucial pour ajuster les stratégies et intégrer Kevin Durant au collectif.

Le chemin vers Paris semble semé d’embûches pour une équipe comparée prématurément à la Dream Team de 1992. Les ajustements nécessaires devront être faits rapidement pour être à la hauteur des attentes olympiques.