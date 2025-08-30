Team USA se qualifie pour les demi-finales de l’AmeriCup 2025

Après un début de tournoi chaotique, Team USA a trouvé son rythme et s’est qualifiée pour les demi-finales de l’AmeriCup 2025 en battant l’Uruguay 83-70 lors des quarts de finale. Une revanche réussie pour les Américains, qui avaient subi une défaite surprenante face à cette même équipe uruguayenne en phase de poule.

Une montée en puissance progressive depuis le début du tournoi

Le parcours américain dans cette AmeriCup n’a pas été un long fleuve tranquille. Lors du match d’ouverture contre les Bahamas, Team USA a dû s’en remettre à la prolongation pour s’imposer 105-93, malgré les 28 points de Zachary Auguste. Franco Miller avait égalisé sur la sirène de fin de temps réglementaire avec un panier à 3-points dans le corner, forçant les cinq minutes supplémentaires.

La suite fut encore plus compliquée avec une défaite face à l’Uruguay en phase de poule, avant de se reprendre contre le Brésil (90-78). Menés 67-64 à l’entame du dernier quart-temps, les Américains avaient renversé la vapeur grâce à un 23-14 dans les dix dernières minutes, avec déjà Javonte Smart en leader offensif (22 points, 7 rebonds, 4 passes).

Smart et la défense font la différence en quarts de finale

Face à l’Uruguay en quarts de finale, les États-Unis ont cette fois maîtrisé leur sujet. Après une première mi-temps équilibrée où ils menaient grâce aux 12 points de Javonte Smart, les Américains ont accusé un retard de sept points à la pause suite à plusieurs fautes coûteuses.

La réaction est venue dès le troisième quart-temps avec un 10-2 d’entrée, toujours orchestré par Smart. Le break décisif s’est opéré en début de dernier acte avec un 11-4 qui a donné dix points d’avance aux partenaires de Langston Galloway. « Notre défense en seconde période a été excellente et notre capacité à les empêcher de dominer au rebond offensif », a souligné le sélectionneur Stephen Silas. « C’est ce qui nous avait coûté la victoire la dernière fois : ils nous avaient battus 20 à 7 aux rebonds offensifs. Cette fois, notre défense et notre contrôle du rebond ont fait la différence. »

Smart a terminé meilleur marqueur avec 27 points, soutenu par Jerian Grant et Zach Auguste (13 points chacun), tandis que Jack Cooley a dominé la raquette avec 12 rebonds. « Nous sommes évidemment très heureux d’être en demi-finales », a conclu Silas. « L’Uruguay est un adversaire coriace, comme on l’a vu la dernière fois qu’on les a joués, mais notre équipe progresse à chaque rencontre. Nous possédons un effectif riche, et il y a beaucoup de fierté dans notre vestiaire. »

En demi-finale, Team USA retrouvera le Brésil dans une revanche du match de poule, tandis que l’autre demi-finale opposera le Canada à l’Argentine.