Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Team USA se qualifie pour les demi-finales de l’AmeriCup 2025

AmeriCup - Javonte Smart mène la charge américaine avec 27 points dans la victoire 83-70 face à l'Uruguay. Les États-Unis retrouveront le Brésil en demi-finale après avoir surmonté leurs difficultés du premier tour. Le Canada retrouvera l'Argentine dans l'autre demi-finale.
|
00h00
Résumé
Écouter
Team USA se qualifie pour les demi-finales de l’AmeriCup 2025

Team USA va défier le Brésil en demi-finales de l’AmeriCup

Crédit photo : FIBA

Après un début de tournoi chaotique, Team USA a trouvé son rythme et s’est qualifiée pour les demi-finales de l’AmeriCup 2025 en battant l’Uruguay 83-70 lors des quarts de finale. Une revanche réussie pour les Américains, qui avaient subi une défaite surprenante face à cette même équipe uruguayenne en phase de poule.

Une montée en puissance progressive depuis le début du tournoi

Le parcours américain dans cette AmeriCup n’a pas été un long fleuve tranquille. Lors du match d’ouverture contre les Bahamas, Team USA a dû s’en remettre à la prolongation pour s’imposer 105-93, malgré les 28 points de Zachary Auguste. Franco Miller avait égalisé sur la sirène de fin de temps réglementaire avec un panier à 3-points dans le corner, forçant les cinq minutes supplémentaires.

La suite fut encore plus compliquée avec une défaite face à l’Uruguay en phase de poule, avant de se reprendre contre le Brésil (90-78). Menés 67-64 à l’entame du dernier quart-temps, les Américains avaient renversé la vapeur grâce à un 23-14 dans les dix dernières minutes, avec déjà Javonte Smart en leader offensif (22 points, 7 rebonds, 4 passes).

Smart et la défense font la différence en quarts de finale

Face à l’Uruguay en quarts de finale, les États-Unis ont cette fois maîtrisé leur sujet. Après une première mi-temps équilibrée où ils menaient grâce aux 12 points de Javonte Smart, les Américains ont accusé un retard de sept points à la pause suite à plusieurs fautes coûteuses.

La réaction est venue dès le troisième quart-temps avec un 10-2 d’entrée, toujours orchestré par Smart. Le break décisif s’est opéré en début de dernier acte avec un 11-4 qui a donné dix points d’avance aux partenaires de Langston Galloway. « Notre défense en seconde période a été excellente et notre capacité à les empêcher de dominer au rebond offensif », a souligné le sélectionneur Stephen Silas. « C’est ce qui nous avait coûté la victoire la dernière fois : ils nous avaient battus 20 à 7 aux rebonds offensifs. Cette fois, notre défense et notre contrôle du rebond ont fait la différence. »

Smart a terminé meilleur marqueur avec 27 points, soutenu par Jerian Grant et Zach Auguste (13 points chacun), tandis que Jack Cooley a dominé la raquette avec 12 rebonds. « Nous sommes évidemment très heureux d’être en demi-finales », a conclu Silas. « L’Uruguay est un adversaire coriace, comme on l’a vu la dernière fois qu’on les a joués, mais notre équipe progresse à chaque rencontre. Nous possédons un effectif riche, et il y a beaucoup de fierté dans notre vestiaire. »

En demi-finale, Team USA retrouvera le Brésil dans une revanche du match de poule, tandis que l’autre demi-finale opposera le Canada à l’Argentine.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Canada
Canada
Suivre
Brésil
Brésil
Suivre
Argentine
Argentine
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Carl Ponsar participe à la présaison du SLUC Nancy
Betclic ELITE
00h00Le SLUC Nancy accueille un partenaire d’entraînement de qualité pour sa présaison
L'Italie a distancé la Géorgie pour l'emporter
EuroBasket
00h00L’Italie décroche sa première victoire, contre la Géorgie
EuroBasket
00h00Braquée par la Belgique, l’Islande reste fanny à l’EuroBasket
Bogdan Bogdanovic s'est blessé contre le Portugal ce vendredi
NBA
00h00Bogdan Bogdanovic incertain pour la suite de l’EuroBasket avec la Serbie
L'Estonie a remporté son premier match à l'EuroBasket dans une incroyable ambiance
EuroBasket
00h00L’Estonie remporte sa première victoire à l’EuroBasket devant 8 000 supporters
À l’étranger
00h00Star malienne pendant l’AfroBasket, Aliou Diarra va rejoindre une écurie d’EuroLeague
Dennis Schröder a été victime de cris racistes de la part de fans lituaniens
EuroBasket masculin
00h00Dennis Schröder victime de cris racistes lors du match Allemagne – Lituanie
La Boulangère Wonderligue
00h00Rester à l’ASVEL, une « suite logique pour Aïnhoa Risacher afin de « se présenter à la Draft WNBA dans 2 ans »
La Slovénie est le deuxième adversaire de l'équipe de France dans cet EuroBasket 2025
EuroBasket
00h00Comment regarder France – Slovénie gratuitement ce samedi 30 août ?
La Chorale de Roanne était à 10 sur 15 à 3-points au cours du match
ELITE 2
00h00151 d’évaluation pour Roanne en préparation : la Chorale dévoile son potentiel face à Antibes
1 / 0
Livenews NBA
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
1 / 0