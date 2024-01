Terry Smith à Fos, c’est fini

Terry Smith (1,85 m, 37 ans) a été remplacé par Robert Turner III (1,91 m, 30 ans) à Fos Provence durant la trêve hivernale. Dernier de Pro B, les BYers ont annoncé le départ de l’ancien meneur/arrière de l’ASVEL, Hyères-Toulon et Nantes.

Le vétéran était bien loin de ses standards nantais (15,3 points en 2022-2023) sur ce début de saison. Dans une équipe bloquée à la 18e place, le natif de Syracuse (New York) tournait à 7,6 points à 42% de réussite aux tirs (dont 29,1% à 3-points), 1,2 rebond et 1,3 passe décisive en 19 minutes. Sur les deux derniers matches de 2023, l’Américano-Arménien avait joué 13 puis 14 minutes contre Nantes et Antibes.