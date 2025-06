Théo Lefebvre proche d’un retour à Chartres

Déjà passé par C’Chartres Métropole Basket (CCMB) en 2019/20, à une époque où il n’était qu’un joueur lambda en NM1 (2,5 points à 29% et 3,1 passes décisives), Théo Lefebvre (1,80 m, 29 ans) s’apprête à retrouver son ancien club. Après avoir arraché le maintien de Hyères-Toulon en Pro B, notamment au détriment du… CCMB, le meneur normand est attendu en Eure-et-Loir selon les informations d’Alexandre Sanson.

#NM1 Après deux saisons à Hyères-Toulon dont un titre de champion de France à la clé, Théo Lefebvre a fait le choix de redescendre en troisième division. Retour à Chartres où il a évolué en 2019-2020. (@Be_BasketFr) — Alexandre Sanson (@aem_sanson) June 10, 2025

Meilleur meneur de NM1 2024

On le sait, être relégué n’est pas chose aisée, il faut réussir à planifier sa reconstruction d’effectif pour remonter. En ce sens, Chartres avance bien, en ayant confirmé son entraîneur Guillaume Le Pape à la tête de l’équipe la saison prochaine. Désormais place au chantier des transferts et ce dernier s’amorce bien, avec l’arrivée imminente du meilleur meneur de Nationale 1 version 2023/24 (10,2 points à 38% et 6,5 passes décisives avec le HTV champion de France).

Formé à Chalon puis à Gravelines-Dunkerque, l’ancien varois a passé une majorité de sa carrière professionnelle en NM1. D’abord en tant que second couteau (avec Saint-Vallier, Orchies, Tours et Chartres), avant qu’un tour par la Nationale 2 ne lui fasse le plus grand bien. Meilleur marqueur de quatrième division en 2022 avec La Charité, il est revenu à l’échelon supérieur transfiguré, et a même pu découvrir la Pro B le temps d’une saison avec Hyères-Toulon (5 points à 32% et 4,4 passes décisives). La marche était cependant un peu haute et le revoici en NM1, avec l’ambition de confirmer son statut de meilleur meneur 2023/24.