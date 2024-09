Thibault Desseignet arrive comme pigiste de Benoit Mangin au Havre

Le Havre Saint-Thomas Basket vivait samedi 14 septembre une belle soirée. En plus de la victoire contre Besançon (82-77) pour la première journée de Nationale Masculine 1 (NM1), le club a fêté la création d’un Hall of Fame pour plusieurs ex-joueurs et coachs historiques. Quelques jours après cette grande fête, les dirigeants ont repris les manettes de la saison pour mettre toutes les chances de leur côté. Le club normand vient en effet d’enregistrer l’arrivée de Thibault Desseignet (1,79 m, 26 ans) pour une pige de trois mois, selon nos informations. Il devrait remplacer Benoit Mangin, qui n’a pas joué depuis un an, et n’a pas participé au succès inaugural contre Besançon.

Le meneur français arrive en provenance de Lyon SO, où il avait disputé l’intégralité de la saison dernière en NM1. En 30 minutes de moyenne, il cumulait des statistiques de 12,4 points à 35,1% aux tirs (dont 23,9% à 3-points), 3,0 rebonds, 5,3 passes décisives et 1,6 interception. C’est donc un renfort de poids qui arrive du côté de la Normandie. Issu du centre de formation de la JL Bourg, Desseignet a notamment côtoyé Frank Ntilikina, Sekou Doumbouya ou encore Bastien Vautier chez les équipes de France de jeunes. Il a ensuite effectué une grande partie de sa carrière à Nantes, avant de commencer à voguer de club en club. Au Havre, il sera en concurrence sur le poste 1 avec Steven Cayol et William Mensah. Le club avait été éliminé au premier tour des playoffs la saison dernière… contre les futurs champions caennais.