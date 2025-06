Tiago Splitter, coach de Paris, va rejoindre Portland en NBA

Le Paris Basketball perd son entraîneur principal. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Tiago Splitter (40 ans) quitte la capitale française après une saison historique marquée par une qualification en playoffs d’EuroLeague. Le Brésilien rejoint le staff des Portland Trail Blazers en tant qu’assistant coach, comme l’a révélé Chema De Lucas, information ensuite confirmée par plusieurs médias spécialisés.

ÚLTIMA HORA: El entrenador de la gran sensación de Euroliga, Paris, Tiago Splitter, vuelve a la #NBA para unirse al staff técnico de los Blazers de Chauncey Billups.

Paris Basketball coach, Tiago Splitter, is returning to the #NBA to join Billups' coaching staff at Portland.

— Chema de Lucas (@chemadelucas) June 7, 2025