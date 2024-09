Tiraillée entre Tarbes et l’ASVEL, Dominique Malonga a hésité entre « le cœur et la raison »

En fin de saison dernière, Dominique Malonga (1,97 m, 18 ans) s’était retrouvée au cœur d’un imbroglio : censée revenir à l’ASVEL, mais désireuse de rester à Tarbes, où elle avait vécu une saison idyllique, passée de 14 à 30 minutes de moyenne chez le finaliste du championnat. Finalement, le contrat avait prévalu, puisque l’intérieure restait liée au club lyonnais jusqu’en 2026. Vice-championne olympique, revenue à l’entraînement à Mado-Bonnet le 21 août, l’internationale française s’est exprimée à ce sujet au micro du Progrès.

« Oui, il y avait une envie de rester à Tarbes. Il a fallu peser le pour et le contre entre le cœur et la raison. J’ai passé une super saison à Tarbes. D’un autre côté, il y avait la raison. J’avais signé 5 ans, avec un contrat jusqu’en 2026. J’ai des valeurs et c’est important de respecter ses engagements. Tout n’était pas à jeter ici à Lyon. Yoann (Cabioc’h) m’a présenté un super projet. Il veut relancer le club, il est super motivé. Il me fait confiance aussi. J’ai des choses à venir chercher ici à Lyon et je sais que Yoann va me pousser pour me faire atteindre mes objectifs. Je sais quel genre de coach il est et j’ai aussi confiance en lui. »