Dominique Malonga de retour à l’ASVEL : « Je repars à 100% sur le projet »

Dominique Malonga (1,97 m, 18 ans) sera bien une joueuse de l’ASVEL Féminin en 2024-2025. Si Marie-Sophie Obama et le club s’étaient montrés affirmatifs à ce sujet, elle avait fait part de son désir de continuer à Tarbes. Mais finalement, la jeune internationale française a annoncé sa décision finale dans une entrevue publiée par son employeur : ce sera de retrouver Lyon et l’ASVEL.

« Je suis très contente de la saison que j’ai passée à Tarbes où j’ai pu passer un cap. Ça a été un pari gagnant et c’est ça qui me permet de revenir au club dans les meilleures conditions », estime celle qui vient d’être retenue dans le groupe élargi de Jean-Aimé Toupane pour les Jeux olympiques de Paris. « Ça a vraiment été quelque chose d’exceptionnel parce que c’est l’accomplissement de tout ce pour quoi j’ai travaillé », indique-t-elle au sujet de cette présélection. Quant à son avenir à l’ASVEL, elle le voit comme ça :

« J’ai passé un cap à Tarbes, maintenant j’ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Mon objectif est de continuer à progresser, de continuer sur cette lancée. Je suis toujours en quête d’être meilleure, j’ai des objectifs très élevés sur le plan collectif et personnel. Mon but, c’est de gagner le plus de titres possibles dans ma carrière, de jouer les meilleures compétitions avec les meilleures joueuses. C’est tout ça qui, par cette saison à Lyon, va commencer à se concrétiser. Je voudrais asseoir cette domination en Ligue féminine, ne pas redescendre. J’ai eu ce titre de meilleure jeune, cette présence dans le cinq majeur de la LFB. Maintenant je veux aller chercher encore plus, toujours plus. Il y a aussi la draft WNBA qui va arriver, où l’objectif sera d’être draftée le plus haut possible. Je veux continuer à travailler pour me donner les moyens d’atteindre ces objectifs élevés. »

A l’ASVEL, elle va retrouver certaines anciennes coéquipières ainsi que le coach Yoann Cabioc’h, qui a pris la place de n°1.

« J’aborde cette nouvelle saison avec confiance. J’ai toujours confiance dans les projets dans lesquels je m’engage. J’ai passé une très belle saison à Tarbes et je repars désormais à 100% sur le projet Lyon. J’ai déjà travaillé avec Yoann, même s’il était assistant l’année avant que je ne parte. Ça s’est très bien passé, on avait une bonne relation. Et puis c’est une nouvelle équipe, c’est un peu comme la renaissance du club après une année difficile. C’est aussi un nouveau challenge qui arrive dans un contexte où on aura beaucoup de choses à prouver. C’était une saison compliquée mais on va repartir de l’avant et cela me fait plaisir de faire partie de ce nouveau projet, car l’ASVEL Féminin est un club que j’apprécie beaucoup. J’y ai passé deux belles années et peut-être deux autres belles années à venir, donc j’aborde cette saison à venir de manière positive et j’ai hâte de commencer avec cette nouvelle équipe. »