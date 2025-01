Tony Parker invité de “Stephen Brunch” sur RMC : « Il faut gagner des médailles d’or »

Meneur iconique des San Antonio Spurs, légende du basket français et aujourd’hui propriétaire de l’ASVEL, Tony Parker contribue encore à faire grandir le basket. Ce dimanche, il était l’invité de l’émission “Stephen Brunch” sur RMC. C’était l’occasion pour lui de partager sa vision sur différents sujets avant les NBA Paris Games.

Ces deux matches à Paris seront l’occasion pour Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) de jouer devant le public français dans le contexte NBA. Pour Tony Parker, ce n’est qu’une question de temps avant que Wemby ne prenne les rênes de la NBA : « Je pense que dans 2-3 ans, ce sera le meilleur joueur de NBA« . Il précise également que celui qu’on nomme l’Alien « a le potentiel de devenir un des meilleurs joueurs de l’histoire NBA« . Mais pour cela, il faudra que le Francilien gagne avec les Spurs. « Il faut qu’il crée sa dynastie à lui.«

Une dynastie mais pas qu’en NBA. Des titres sont également attendus avec l’équipe de France. La sélection nationale vit un nouveau départ. Vincent Collet est parti « au bout moment » selon TP. « Je ne vois pas ce qu’il aurait pu faire de plus », estime-t-il, tout en étant satisfait du choix de son successeur, qui est Frédéric Fauthoux.



12 ans après le titre à l’Euro 2013, le basket français cumule les médailles. Mais une chose manque néanmoins : des titres.



« Ils ont une génération qui est multi-médaillée. Mais ce n’est pas pareil quand tu as une médaille d’or. Là, tu marques les esprits. Oui il y a eu les deux finales olympiques mais maintenant il faut concrétiser avec une médaille d’or. Si on veut montrer qu’on est une nation qui est forte et qui fait de la concurrence à l’Espagne, à un moment donné il faut gagner des médailles d’or. »