Toulouse assure la première de la saison régulière et l’avantage du terrain en playoffs

Toulouse a parfaitement rempli sa mission ce week-end en LF2 : grâce à une victoire nette contre le Pôle France, le TMB s’est assuré de terminer premier de la saison régulière et bénéficiera donc de l’avantage du terrain pour les playoffs. Derrière, Mondeville a confirmé sa solidité à Montbrison dans un duel très attendu. Voiron reste à l’affût, tandis qu’Alençon, Saint-Amand ou encore Limoges ont fait parler d’eux dans des matchs à forts enjeux.

La photo parle d'elle-même 👆 En s'imposant hier soir, nos Pionnières se sont assurées la place de leader de la saison régulière de #LF2 hier en s'imposant face au Pôle France 🥇 Un avantage considérable donc en vue des playoffs qui débuteront dans quelques jours ⏳🙌 pic.twitter.com/wR0JowoNwS — Toulouse Métropole Basket (@TMB_Basket) March 27, 2025

Toulouse en patron, Mondeville très costaud à Montbrison

Face au Pôle France (12e sur 12), Toulouse n’a pas tremblé. Déjà devant de 20 points après un quart-temps, le TMB s’est imposé facilement pour verrouiller sa première place. Une performance collective maîtrisée, malgré les efforts d’Emma Broliron (20 points) pour les pensionnaires de l’INSEP en seconde période.

Le choc de cette 19e journée – retardée par la Champion Cup de 3×3 – opposait Montbrison (désormais 4e) à Mondeville (2e), les deux dauphins du TMB avant ce mercredi 26 mars. Et ce sont les Normandes qui ont frappé fort. Un 10-0 initial a posé les bases de leur succès, avec Lucile Jérôme (15 points, 7 rebonds et 5 passes décisives) et Hatoumata Diakité (16 points, 10 rebonds) au diapason. Malgré une remontée de Montbrison (45-45, 27e), l’USOM a gardé son sang-froid et terminé sur un 14-0 assassin.

Voiron s’en sort dans la douleur à Aulnoye et passe troisième

Face à une équipe d’Aulnoye (9e) accrocheuse et inspirée par Hélène Jakovljevic et Fleur Devillers (25 points), Voiron (3e) a bien cru tout perdre en fin de match. Pourtant devant de 20 points au deuxième quart-temps, les Iséroises se sont fait reprendre et même dépasser à 21 secondes du terme. Mais Fabienne Constant a offert la victoire (76-75) sur un service décisif de Chloé Mantelin.

Alençon valide son maintien, Saint-Amand signe un succès important

Le Tronche-Meylan (6e) a bien cru inverser la tendance en fin de match à Alençon (7e). Mais Cassandra Vetu, capitaine héroïque, a scellé le sort de la rencontre dans la dernière minute pour une victoire normande cruciale (63-57), qui leur permet d’assurer leur maintien en LF2 devant 2 000 spectateurs à l’Anova.

Dans la lutte pour éviter les barrages, Saint-Amand (10e) a fait un grand pas en dominant Nice (8e) grâce à un 43-17 infligé en seconde mi-temps. Keishana Washington (18 points) a mené la révolte des Nordistes.

Enfin, au Havre (11e), la marche était trop haute. En déplacement à Feytiat (5e), les visiteuses ont vite sombré, étouffées par Camille Zimmerman (22 points) et l’activité de toute l’équipe locale. Le retour de Laëtitia Sahie (21 points) n’a rien changé.