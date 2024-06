Tours attire Hugo Bequignon et Collin Turner

C’est officiel : Collin Turner (1,85 m, 29 ans) et Hugo Bequignon (1,94 m, 23 ans) rejoignent Tours.

Collin Turner première recrue de l’intersaison

Collin Turner a été formé aux États-Unis avant de démarrer sa carrière professionnelle en Europe lors de la saison 2021-2022, à Gtuni, club de première division géorgienne. Cette expérience lui a permis par la suite de rejoindre l’Azerbaïdjan, à Gence BC Ganja puis au Sabah BK Baky qu’il quittera à la trêve hivernale pour rejoindre le BBG Herford en Pro B allemande (troisième division). L’année dernière, le meneur américain a combiné 20,9 points, 4,5 rebonds et 6,6 passes décisives en 37 minutes de jeu. Il espère en fait tout autant chez les Knights de Tours.

✍️ 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧 𝐓𝐮𝐫𝐧𝐞𝐫, 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟓 ! 🔥 Le #TMB vous annonce la signature du meneur américain Collin Turner (29ans, 1M85) ! 🇺🇸

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧 🤝#GoKnights 🔴⚫️ pic.twitter.com/X0lGLEP8vU — Tours Métropole Basket (@tmb_toursbasket) June 27, 2024

Hugo Bequignon revient dans sa région



La deuxième arrivée au sein du club est celle d’Hugo Bequignon. Du haut de ses 23 ans, l’arrière français s’est déjà construit une belle expérience. Formé à Saint-Denis-les-Ponts en Eure-et-Loir pas très loin de Chartres, il a rejoint le centre de formation de l’ADA Blois en 2018 après une saison à Saint-Ouen (ALSO Basket), en Régionale 2. Utilisé en Espoirs (U21) et Pro B, il a joué 35 matches au total avec l’équipe première (12 minutes en moyenne Pro B en 2020-201). Avec Blois, Hugo Bequignon a gagné les playoffs d’accession en 2022 et champion de France Espoirs Pro B en étant élu MVP du Final Four.

Lors de l’intersaison 2022, il a véritablement lancé sa carrière professionnelle en rejoignant Vitré. Avec l’Aurore Vitré Basket Bretagne, Hugo Bequignon est devenu un joueur solide de Nationale 1 (13,7 points, 2,7 rebonds et 3,2 passes décisives en 30 minutes de jeu). Très fort shooteur à 3-points (42% durant la saison 2023-2024), il espère aider l’équipe de Cédric Heitz à atteindre la Pro B.