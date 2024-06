Le Caen BC est de retour dans l’antichambre de l’élite du basket français, la Pro B, et entend y faire bonne figure. Au sortir d’une saison de 47 matchs aussi excitante qu’éprouvante, et quelques jours après son exploit face à Saint-Vallier, le club normand prépare déjà son avenir en Pro B.

Stéphane Eberlin, une prolongation à venir sur le banc caennais

Ainsi Stéphane Eberlin, entraîneur victorieux débarqué de son Alsace natale à l’été 2022, devrait prolonger son bail de deux années supplémentaires selon Ouest-France. L’ancien technicien de l’ASA, qui louait la « solidarité » et la « solidité des structures » au sein du club sera vraisemblablement toujours aux manettes l’an prochain. Et il devrait en aller de même pour les cadres de l’équipe, avec la carte de la continuité jouée par le CBC.

A commencer par le capitaine, Mounir Bernaoui (2,05 m, 26 ans) qui va signer une prolongation de deux saisons supplémentaires selon nos informations. L’ancien pensionnaire du centre de formation du Portel devrait donc retrouver la Pro B avec Caen après une première expérience à ce niveau sous les couleurs de Saint-Chamond entre 2018 et 2020.

Plusieurs cadres vont rester

Une excellente nouvelle pour le club caennais alors que son compère dans la raquette et héros du match 5, Bali Coulibaly (1,99 m, 28 ans), est déjà sous contrat pour l’exercice 2024-2025. Autres éléments majeurs du club cette saison sur les lignes arrières cette fois, Yann Siegwarth (1,85m, 30 ans), Antoine Rojewski (1,95m, 23 ans) et Marc-Eddy Norelia (1,93m, 30 ans), également sous contrat, sont eux-aussi pressentis pour continuer l’aventure selon Ouest-France.

Et s’il est déjà acquis que l’ancien de l’INSEP Yanik Blanc (1,88m, 24 ans) quittera Caen pour Orchies (NM1) cet été, les seuls cas en suspens à ce jour parmi les tauliers du groupe sont ceux de Wendell Davis (1,95m, 28 ans) et Parfait Njiba (1,99m, 34 ans), toujours selon le quotidien local. L’ailier américain était le meilleur marqueur de l’équipe cette saison (11,2 points) tandis que le second rêve toujours de découvrir le monde pro après 11 années passées en Nationale 1.

Dans le sens des arrivées, le club caennais devrait enregistrer comme première recrue le meneur de jeu du Havre Pierre Hannequin (1,90m, 26 ans). Les prochains jours s’annoncent déjà cruciaux pour l’autre promu en Pro B avec le Hyères-Toulon Var basket, sacré champion de Nationale 1 le mois dernier.