Tranquille comme l’ASVEL à Gravelines-Dunkerque

Il y a un mois, au soir du 20 octobre 2024, l’ASVEL et le BCM Gravelines-Dunkerque se partageaient le fauteuil de leader de Betclic ÉLITE avec quatre victoires en cinq rencontres. Force est de constater que les choses ont bien changé, depuis, surtout du côté maritime avec une équipe nordiste qui s’est complètement écroulée. Certes victorieux du derby de la Côte d’Opale entre-temps, les Nordistes ont surtout concédé leur quatrième défaite de rang en championnat. Et de quelle façon avec un succès éclatant de Lyon-Villeurbanne (81-60).

Le BCM encore défaillant dans l’adresse

La preuve que les hommes de Pierric Poupet, malgré un effectif toujours aussi décimé (Lee, Ajinça et Jackson absents), réalisent un début de saison admirable. Au sortir d’une épique semaine d’EuroLeague (défaite sur le fil à l’Olympiakos et victoire dans la dernière minute face à l’Étoile Rouge de Belgrade), l’ASVEL a cette fois traversé un dimanche sans frayeur, ni palpitation cardiaque aiguë. Le fruit d’une entame parfaite, où les coéquipiers de Théo Maledon (qui a poursuivi sa folle semaine avec 20 points à 5/8, 4 rebonds et 6 passes décisives) ont directement mis la tête du BCM sous l’eau (19-41, 17e minute).

Et on voit que les Villeurbannais ont appris de leurs erreurs de dimanche dernier, où ils avaient laissé Nanterre revenir dans le coup après un scénario similaire, puisqu’il n’y eut cette fois aucun suspense. Ce qui fut certainement facilité par l’incapacité chronique des Gravelinois à trouver la cible de loin : une semaine après avoir shooté à 4/29 à 3-points à Nancy, l’équipe de Jean-Christophe Prat s’est cette fois contentée d’un triste 5/27. Largement insuffisant à ce niveau.

Cap sur Monaco

Également portés par un Joffrey Lauvergne de gala (16 points à 100%), les Rhodaniens sont assurés de passer la trêve à la deuxième place du championnat (7v-2d), juste derrière le leader choletais. Idéal pour se concentrer sur l’EuroLeague, avec, pourquoi pas, l’envie d’enfoncer Monaco dans cinq jours à Gaston-Médecin. Briser deux ans de disette en Principauté, après avoir déjà mis fin à une terrible série de dix défaites de rang contre la Roca Team, un joli challenge pour cette séduisante ASVEL.