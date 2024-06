Travis Bader, ancien shooteur de l’ASVEL, promu entraîneur-adjoint aux Brooklyn Nets

Travis Bader (32 ans) fait partie des nouveaux entraîneurs adjoints des Brooklyn Nets, en NBA. Ancien joueur professionnel ayant lancé sa carrière professionnelle en France à l’ASVEL, il s’est reconverti dans le coaching depuis fin 2020.

Dans son staff, l’Américano-Espagnol Jordi Fernandez sera épaulé par Steve Hetzel, Juwan Howard, Deividas Dulkys, Connor Griffinn et enfin Travis Bader. Ils rejoindront Jay Hernandez, Adam Caporn, Ryan Forehan-Kelly et Corey Vinson pour épauler le sélectionneur du Canada. Travis Bader n’est pas là par hasard. L’ancienne star de l’Université d’Oakland (2009 à 2014) enchaîne sur sa cinquième saison au sein de la franchise. Arrivé fin 2020, il a travaillé en tant qu’entraîneur individuel et coordinateur vidéo.

A l’ASVEL en 2014-2015, Travis Bader s’était révélé discret, tournant à 3,5 points à 32,6% de réussite aux tirs, 0,8 rebond et 0,5 passe décisive en 13 minutes sur 25 rencontres. Ensuite, il a joué en Lituanie, deuxième division italienne, Grèce, mais aussi en G-League et en deuxième division espagnole. C’est à Palencia que sa carrière de joueur s’est terminée, en mars 2020 avec le début du confinement.