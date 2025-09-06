Treize ans plus tard, le magazine Maxi Basket signe son grand retour

Quelques mois après l’annonce de l’arrêt de Basket Le Mag, qui a laissé un petit vide d’un point de vue basket dans les kiosques et points de vente, un nouveau mensuel va (re)voir le jour sur la balle orange. Enfin, nouveau, pas tellement, puisqu’il s’agit de Maxi Basket, magazine iconique du basket français.

Créé en 1982, Maxi Basket a annoncé son grand retour, treize ans après la parution de son dernier numéro, en septembre 2012. « Maxi Basket revient, plus jeune que jamais ! », peut-on lire sur les réseaux sociaux. « Magazine culte du basket français, « Maxi » (pour les intimes) est de retour avec des reportages, des portraits, des dossiers de fond, des posters et deux guides de la saison. » Durant son âge d’or, Maxi Basket, axé principalement sur le basket français et européen, a également eu son pendant américain, MVP Basket.

Pour cette nouvelle aventure, Maxi Basket signera son retour avec le traditionnel guide LNB. L’équipe de rédaction est composée de certains historiques du magazine : Liliane Trévisan, Pascal Legendre, Yann Casseville, Fabrice Auclert et Emmanuel Laurin.