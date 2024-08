Trey Mcbride arrive à Tarbes-Lourdes

L’Union Tarbes-Lourdes a annoncé la signature du meneur étasunien Trey Mcbride (1,88 m, 26 ans) pour la saison 2024-2025. Passé professionnel en 2020, le natif de Cincinnati (Ohio) a depuis joué en Serbie et Macédoine du Nord et, sur les deux dernières saisons, en troisième division allemande. Avec le Bayer Leverkusen, il tournait à 17,1 points 44,9% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 3,4 passes décisives en 30 minutes en 2023-2024.

Ce sera sa première expérience dans le championnat de France et la Nationale 1 (NM1). Il complète l’effectif de Stéphane Dao pour la saison 2024-2025.