Trois arbitres français accèdent au niveau FIBA
Christophe Lemaire, Jordan Wallet et Birahima Sissoko ont obtenu une promotion. Les trois officiels ont été nommé arbitres FIBA pour les deux prochaines saisons, ce qui leur permettra d'officier sur l'EuroCup féminine et la FIBA Europe Cup.
|
00h00
Résumé
Écouter
Birahima Sissoko franchit un cap dans sa carrière
Crédit photo : Miko Missana
Ces dernières semaines, trois arbitres français se sont vus signifier une bonne nouvelle. Christophe Lemaire (33 ans), Jordan Wallet (30 ans) et Birahima Sissoko (28 ans) sont tous devenus arbitres FIBA.
Les trois hommes ont obtenu une licence de deux ans pour le premier niveau international. Ce qui leur permettra, concrètement, d’officier sur des rencontres d’EuroCup féminine et de FIBA Europe Cup.
La première étape d’un processus pouvant les mener, en cas de réussite, jusqu’aux plus grandes compétitions internationales, à l’instar des deux arbitres français nommés sur l’EuroBasket 2025 (Nicolas Maestre, et Yohan Rosso), ensuite via la BCL et l’EuroLeague féminine.
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Commentaires