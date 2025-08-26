Trois arbitres français accèdent au niveau FIBA

Ces dernières semaines, trois arbitres français se sont vus signifier une bonne nouvelle. Christophe Lemaire (33 ans), Jordan Wallet (30 ans) et Birahima Sissoko (28 ans) sont tous devenus arbitres FIBA.

Les trois hommes ont obtenu une licence de deux ans pour le premier niveau international. Ce qui leur permettra, concrètement, d’officier sur des rencontres d’EuroCup féminine et de FIBA Europe Cup.

La première étape d’un processus pouvant les mener, en cas de réussite, jusqu’aux plus grandes compétitions internationales, à l’instar des deux arbitres français nommés sur l’EuroBasket 2025 (Nicolas Maestre, et Yohan Rosso), ensuite via la BCL et l’EuroLeague féminine.