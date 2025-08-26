Recherche
FIBA Europe Cup

Trois arbitres français accèdent au niveau FIBA

Christophe Lemaire, Jordan Wallet et Birahima Sissoko ont obtenu une promotion. Les trois officiels ont été nommé arbitres FIBA pour les deux prochaines saisons, ce qui leur permettra d'officier sur l'EuroCup féminine et la FIBA Europe Cup.
00h00
Trois arbitres français accèdent au niveau FIBA

Birahima Sissoko franchit un cap dans sa carrière

Crédit photo : Miko Missana

Ces dernières semaines, trois arbitres français se sont vus signifier une bonne nouvelle. Christophe Lemaire (33 ans), Jordan Wallet (30 ans) et Birahima Sissoko (28 ans) sont tous devenus arbitres FIBA.

Les trois hommes ont obtenu une licence de deux ans pour le premier niveau international. Ce qui leur permettra, concrètement, d’officier sur des rencontres d’EuroCup féminine et de FIBA Europe Cup.

La première étape d’un processus pouvant les mener, en cas de réussite, jusqu’aux plus grandes compétitions internationales, à l’instar des deux arbitres français nommés sur l’EuroBasket 2025 (Nicolas Maestre, et Yohan Rosso), ensuite via la BCL et l’EuroLeague féminine.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Arbitrage
Arbitrage
T-shirt offcourt

Commentaires

porte3
super,cela montre qu'ils ne sont pas si mauvais que ça nos arbitres malgré ce qu'en disent certains
Répondre
(3) J'aime
nico4nicolas
Les arbitres sont très souvent critiqués mais jamais applaudis alors que sans eux, il n'y aurait pas de compétition. Les articles qui mettent en avant des arbitres sont appréciés.
Répondre
(1) J'aime
viking92
L'arbitrage français est même plutôt très bons et reconnus avec de nombreux arbitres en EL/EC ou dans les meilleures compétitions FIBA. Malheureusement, l'arbitre est souvent un fusible utilisé par les joueurs, coachs, dirigeants ou supporters pour se défausser. C'est un rôle ingrat car même quand ils prennent la bonne décision, ils sont critiqués, mis sous pression.
Répondre
(0) J'aime
