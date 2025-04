Trois arbitres français désignés pour l’EuroBasket féminin 2025

À un peu moins de trois mois de l’EuroBasket féminin 2025, la FIBA a dévoilé la liste des officiels désignés pour officier sur la compétition. Parmi eux, l’on retrouve cinq Français : trois arbitres et deux commissaires.

Au sifflet, les arbitres Amel Dahra, Alexandre Deman et Valentin Oliot ont été sélectionnés par la FIBA. Ils officient de manière très régulière en Betclic ELITE et en LFB. En ce qui concerne les commissaires, il s’agit de Chantal Julien (première femme à avoir arbitré en Championnat du Monde masculin) et Nabila Dekkiche.

L’EuroBasket féminin 2025 se déroulera en République Tchèque, Italie, Allemagne et Grèce du 18 au 29 juin prochain. Lors des phases de groupe, les Bleues défieront la Grèce, la Turquie et la Suisse.