Trois saisons de plus pour Julie Barennes à la tête de Basket Landes

Les réactions

Julie Barennes : “Je suis heureuse avec Basket Landes, Basket Landes est heureux avec moi et cela fonctionne depuis maintenant plusieurs années donc je suis très contente de continuer l’aventure. Nous souhaitons continuer à évoluer à ce niveau-là, à stabiliser le club, et à nous battre avec les gros clubs français pour remporter des trophées. Le développement de notre identité sera le facteur clé de nos, je l’espère, futurs succès.”

Audrey Lacroix (présidente) : “C’était la suite logique que de lui proposer un contrat à long terme puisqu’elle est la garante de l’identité du club et de la transmission de ses valeurs. Au-delà de son rôle de technicienne, Julie est une leader et une magicienne et on est ravis de l’avoir avec nous pour participer à la stabilité du projet Basket Landes.”