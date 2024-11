Tuomas Iisalo a coaché (et gagné) son premier match en NBA

Alors que son nom est devenu indésirable à Paris, qui ne s’est pas remis de la façon dont il a quitté le navire en plein été pour les Grizzlies (et tente d’obtenir compensation), Tuomas Iisalo (42 ans) a connu une nouvelle étape dans son incroyable ascension. Parmi les huit assistants de Memphis, c’est lui qui a été désigné pour remplacer au pied levé le coach Taylor Jenkins, victime d’un deuil familial.

Avec bonheur puisqu’il a mené les Grizzlies, en dépit de la sortie prématurée de Ja Morant, vers une victoire autoritaire face aux Los Angeles Lakers (131-114) de LeBron James, qui disputait son 1500e match en saison régulière NBA. « Je me suis retrouvé aujourd’hui dans une situation inhabituelle », a-t-il admis. « Quand vous êtes entraîneur principal, vous êtes responsable de tout et ce n’est pas mon rôle ici. Je suis là pour servir d’appui à Taylor Jenkins et faire en sorte que sa vision prenne corps. Il donne beaucoup de responsabilités à l’ensemble des adjoints. »



« Au début, l’idée était seulement que je sois un coach invité pour la Summer League »

Architecte majeur de la fantastique saison parisienne en 2023/24, avec le doublé Leaders Cup – EuroCup en fait d’arme majeur, Tuomas Iisalo ne s’était plus retrouvé debout le long d’une ligne de touche depuis 174 jours, et une claque subie des mains de l’AS Monaco lors du Match 4 de la finale du championnat (76-115). « Si c’était certes différent de coacher ce soir, ce n’est pas parce que je ne l’avais pas fait depuis longtemps mais juste parce que l’environnement change complètement. Cela fait plus de dix ans que je fais ça et avant chaque match, il y a de l’excitation. Je sais que c’est positif, ça prouve que vous êtes dans le bon état d’esprit. Je suis heureux de continuer à avoir ces papillons dans le ventre avant chaque rencontre. »

Petite curiosité outre-Atlantique, où les entraîneurs européens ont encore du mal à se faire accepter, le premier technicien finlandais de l’histoire de la NBA a profité de cette occasion pour revenir sur le processus de son arrivée à Memphis, lorsqu’un confrère lui a demandé de se re-projeter un an en arrière… « Il y a un an, j’étais à Paris après avoir passé sept saisons en Allemagne. Nous essayions d’établir un nouveau programme, ou du moins de l’améliorer. Je venais de remporter la Champions League avec Bonn et on a gagné l’EuroCup à Paris. Au début, avec les Grizzlies, le plan était seulement que je sois un coach invité pour la Summer League. Puis il y a eu des discussions et il s’est avéré qu’ils étaient finalement intéressés par le fait que je rejoigne le staff technique. C’était une énorme surprise pour moi. En Europe, on est tellement loin de la NBA qu’il faut beaucoup de chance pour se retrouver dans cette position. Le style de jeu que je dévelope, ça a attiré les Grizzlies. J’ai eu de bonnes conversations avec le coach Taylor Jenkins, les choses ont avancé dans le bon sens et je suis heureux de me retrouver là aujourd’hui. »